Tensión con Chile: Cancillería ratificó la posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes

El motivo

La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, fijó la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes luego de la tensión diplomática generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que provocaron una reacción del Gobierno de Chile. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, había anunciado una nota de protesta y reivindicado la jurisdicción de su país sobre la totalidad del estrecho.