Política

Tensión con Chile: Cancillería ratificó la posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes

a cartera que conduce Pablo Quirno reivindicó la vigencia de los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984. También reafirmó el compromiso con la cooperación bilateral.

Comunicado de Cancillería.
Comunicado de Cancillería.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cancillería ratificó la posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes tras la tensión con Chile por dichos de un jefe militar, respaldando los tratados de 1881 y 1984.
  • La controversia surgió tras declaraciones del brigadier Valverde sobre soberanía en el área austral, lo que provocó una nota de protesta formal de parte del Gobierno chileno.
  • Argentina busca encauzar el diálogo institucional y preservar la cooperación estratégica bilateral y la histórica coadministración de áreas en la región antártica.
Resumen generado con IA

La Argentina reafirmó que su posición respecto del Estrecho de Magallanes está establecida por los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, ambos considerados plenamente vigentes y definitivos por el país.

En ese marco, señaló que la relevancia estratégica del extremo austral del continente constituye una perspectiva de Estado, vinculada con la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. 

Según la posición expresada por el país, se trata de espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, su rol en las rutas marítimas y su importancia para las cadenas globales de suministro.

Al mismo tiempo, la Argentina destacó el valor estratégico de la cooperación con Chile en el extremo austral. Ambos países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas y mantienen desde hace más de 25 años la Patrulla Antártica Naval Combinada.

Además, ambos países presentan de manera conjunta una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

Finalmente, la Argentina reafirmó su compromiso con la relación bilateral con Chile y sostuvo que todas las cuestiones de interés común deben ser abordadas a través de los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos.

El motivo

La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, fijó la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes luego de la tensión diplomática generada por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que provocaron una reacción del Gobierno de Chile. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, había anunciado una nota de protesta y reivindicado la jurisdicción de su país sobre la totalidad del estrecho.

La controversia se originó a partir de una entrevista en la que Valverde se refirió a Magallanes, el sur argentino y el pasaje de Drake como áreas estratégicas vinculadas con la soberanía argentina. El brigadier general también destacó la importancia de mantener presencia en esa zona por su condición de conexión bioceánica entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Frente a esa situación, la Argentina reafirmó que su posición respecto del Estrecho de Magallanes es la establecida por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos, sostuvo, se encuentran plenamente vigentes y son considerados definitivos por la República Argentina.

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