OBRAS PÚBLICAS

Campo Norte: sumaron 48 luminarias LED al predio de 25 hectáreas

En esta primera etapa se realizó el desmalezamiento y la limpieza integral de futuro paseo verde, además de trabajos para habilitar y recuperar las arterias internas

CAMPO NORTE. Progresivamente van recuperando un predio de 25 hectáreas que permaneció años abandonado.
CAMPO NORTE. Progresivamente van recuperando un predio de 25 hectáreas que permaneció años abandonado. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán instaló 48 luminarias LED en el predio Campo Norte de la Capital para iniciar su transformación en un parque metropolitano tras años de abandono.
  • En esta primera etapa se realizaron tareas de desmalezamiento, limpieza integral y recuperación de arterias internas para mejorar la seguridad en el predio de 25 hectáreas.
  • El proyecto busca habilitar áreas recreativas, culturales y pistas de salud con vegetación autóctona para poner el espacio a disposición de las familias y deportistas.
Resumen generado con IA

El Gobierno avanza con las tareas de reacondicionamiento del complejo Campo Norte, como parte de un plan para recuperar las 25 hectáreas del predio y convertirlas progresivamente en un espacio verde de escala metropolitana.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público indicó que en esta primera etapa se realizó el desmalezamiento y la limpieza integral del predio, además de trabajos para habilitar y recuperar las arterias internas. Las intervenciones apuntan a mejorar la circulación y las condiciones de seguridad dentro del complejo que está ubicado entre las calles Bolivia, Ecuador, Viamonte y Castelli, en el noroeste de la Capital.

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CAMPO NORTE CAMPO NORTE

Uno de los principales trabajos fue el recambio de 48 luminarias de alumbrado público. Los equipos fueron reemplazados por luminarias LED de 200 watts, con el objetivo de mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad a quienes circulen por un sector que está bajo la órbita provincial y durante años permaneció en condiciones de abandono.

El ministro Marcelo Nazur señaló que las primeras intervenciones buscan generar las condiciones necesarias para avanzar con la recuperación integral del espacio. “Son 25 hectáreas que queremos poner al servicio de las familias y, especialmente, de los deportistas tucumanos”, afirmó.

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El anteproyecto contempla una recuperación progresiva del predio con sectores destinados a actividades deportivas, recreativas y culturales, pistas de salud y áreas verdes. También se prevé preservar la vegetación existente e incorporar especies autóctonas.

Las tareas son coordinadas por el Ministerio, con participación de distintos organismos provinciales. La intervención forma parte de la planificación del Gobierno provincial para recuperar espacios públicos y avanzar en la puesta en valor de Campo Norte.

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