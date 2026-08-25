Campo Norte: sumaron 48 luminarias LED al predio de 25 hectáreas

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público indicó que en esta primera etapa se realizó el desmalezamiento y la limpieza integral del predio, además de trabajos para habilitar y recuperar las arterias internas. Las intervenciones apuntan a mejorar la circulación y las condiciones de seguridad dentro del complejo que está ubicado entre las calles Bolivia, Ecuador, Viamonte y Castelli, en el noroeste de la Capital.