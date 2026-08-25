La industria petroquímica muestra su recuperación: reduce importaciones un 30%

Resumen para apurados
- Un informe de Creebba reveló que la industria petroquímica argentina redujo 30% sus importaciones entre 2021 y 2024 al fortalecer su producción y abastecimiento interno.
- El sector produjo 5,9 millones de toneladas en 2024 a través de ocho polos industriales, destacándose el de Bahía Blanca al concentrar el 56,3% de la capacidad nacional.
- Se proyectan inversiones por más de USD 5.000 millones en fertilizantes y proyectos vinculados a Vaca Muerta, lo que consolidará al país como exportador estratégico.
Un reciente informe elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (Creebba) reflejó un crecimiento de la industria petroquímica para el abastecimiento interno de cadenas productivas clave en varias provincias.
El estudio "Actividad petroquímica en la Argentina y Bahía Blanca” destacó el peso estratégico de un sector que transforma el gas natural y el petróleo en materias primas indispensables. Sin la petroquímica, industrias como la textil, plástica, de fertilizantes, farmacéutica y química enfrentarían severos cuellos de botella a nivel nacional.
Hoy, Argentina cuenta con ocho polos petroquímicos que se ubican en Bahía Blanca, Ensenada, Campana-San Nicolás y el Gran Buenos Aires (provincia de Buenos Aires), Puerto General San Martín / San Lorenzo (Santa Fe), Río Tercero (Córdoba), Luján de Cuyo (Mendoza) y Plaza Huincul (Neuquén); y donde Bahía Blanca constituye uno de los principales, concentrando el 56,3% de la capacidad instalada petroquímica nacional y, aproximadamente, el 67% de la producción del sector, generando un importante volumen de exportaciones de petroquímicos.
"La industria petroquímica es un sector estratégico para el desarrollo productivo de la Argentina porque transforma los recursos naturales en productos de alto valor agregado que abastecen a prácticamente todas las cadenas industriales. Fortalecer esta actividad significa impulsar la competitividad, generar empleo calificado, promover la innovación y reducir la dependencia de insumos importados. Es una industria que multiplica oportunidades y aporta las bases para un crecimiento económico más sólido y sostenible", señala el Ing. Gabriel Rodríguez Garrido, director ejecutivo del Instituto Petroquímico Argentino (IPA).
Los resultados del informe evidencian una mejora en el frente externo. Entre 2021 y 2024, el saldo comercial de la industria a nivel país mostró una recuperación impulsada por una caída del 30% en las importaciones y un aumento del 38% en las exportaciones. Aunque el sector aún mantiene un déficit estructural y requiere importar para abastecer el mercado local, en el último año analizado logró exportar productos por un valor cercano a los U$S910 millones.
“El Polo Petroquímico de Bahía Blanca es un actor fundamental para el desarrollo argentino. Produce insumos esenciales para sectores como la construcción, la salud, la agricultura y la manufactura, y su impacto supera los límites de la región. Además, genera empleo calificado, impulsa la innovación, fortalece las exportaciones y agrega valor a la economía nacional, consolidándose como un eslabón clave para la competitividad del país”, comenta Martin Fasano, gerente de Relaciones Institucionales de Unipar.
Una red industrial extendida
El entramado petroquímico argentino se despliega a través de ocho complejos industriales en 4 provincias. Esta distribución permite a la industria operar con una capacidad instalada de producción que en 2024 alcanzó aproximadamente los 7,7 millones de toneladas a nivel nacional.
Respecto del nivel de producción, en 2024 el volumen elaborado por la industria petroquímica en el país fue de 5,9 millones de toneladas. Esta producción se estructuró de manera diversificada: el 41,9% correspondió a bienes básicos, el 10,8% a bienes intermedios y el 47,3% a bienes finales.
El informe subraya que casi la totalidad de la producción es consumida internamente, lo que demuestra la alta dependencia del entramado industrial argentino respecto de la petroquímica local. Cuando la producción es insuficiente, principalmente en bienes finales, el país debe recurrir a las importaciones. En el último año analizado, Argentina importó aproximadamente 2,3 millones de toneladas de productos petroquímicos y exportó 940,4 mil toneladas.
El rol omnipresente del PVC
Dentro de la cadena de valor petroquímica nacional, el policloruro de vinilo (PVC) ocupa un lugar central por su impacto en la vida cotidiana y la infraestructura. El estudio de CREEBA señala que este producto final es fabricado íntegramente en el país por una única productora a nivel nacional. Con una capacidad instalada de 230 mil toneladas, la producción argentina de PVC se ha mantenido por encima de las 180 mil toneladas entre 2021 y 2024, alcanzando un pico de 203 mil toneladas en 2022. La dinámica comercial de este material refleja una clara sustitución de importaciones y un salto exportador: mientras las compras al exterior cayeron a un mínimo de 10 mil toneladas en 2024, las exportaciones treparon hasta las 93 mil toneladas en el mismo año.
El destino del PVC demuestra su relevancia transversal en la economía argentina. Según el estudio, el 44% de la producción se destina a la fabricación de caños y accesorios, un 12% a cables y otro 12% a films y láminas. El resto abastece a las industrias del calzado, perfiles rígidos, botellas y mangueras, confirmando su rol como un material insustituible para el desarrollo urbano e industrial del país. También se extiende a sectores como el packaging farmacéutico y alimentario, la salud e infraestructura.
"El PVC ocupa un lugar estratégico dentro de la industria petroquímica argentina por su amplia diversidad de aplicaciones para la construcción, la medicina y farma, la industria alimenticia, entre otras, y por el valor que aporta a sectores esenciales para el desarrollo del país. Desde la Asociación Argentina del PVC (Aapvc) trabajamos para fortalecer toda esa cadena de valor, promoviendo la innovación, la sustentabilidad y el crecimiento de la industria", señala Miguel García, director ejecutivo de la entidad.
Inversiones para transformar el futuro
La tendencia hacia adelante marca un escenario de fuerte expansión a nivel nacional. El informe de Creebba destaca proyectos de inversión de gran magnitud que podrían alterar el perfil productivo de la Argentina y reducir significativamente las importaciones actuales.
En el segmento de fertilizantes, se evalúan proyectos para duplicar la capacidad instalada nacional de urea, pasando de 1,3 millones a 2,6 millones de toneladas. A esto se suma el anuncio de un proyecto por U$S2.400 millones con una capacidad proyectada de 2,1 millones de toneladas anuales adicionales, lo que consolidaría a la Argentina como un actor clave en la producción de fertilizantes.
Asimismo, se anunciaron proyectos energéticos y petroquímicos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, con inversiones estimadas en U$S3.000 millones que contemplan nuevas instalaciones de procesamiento, poliductos y plantas de fraccionamiento. Estas inversiones reflejan un proceso de expansión e integración del sector petroquímico, estrechamente vinculado al crecimiento esperado de las exportaciones energéticas.
Como concluye el informe, el desarrollo de la industria petroquímica es fundamental para el país. Su evolución es, en definitiva, el motor que impulsa hacia adelante a múltiples sectores de la economía nacional, consolidando su posición como un eslabón estratégico e irreemplazable para el crecimiento de Argentina.
"La Argentina tiene una oportunidad histórica para consolidar una industria petroquímica de escala internacional. El desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, integrado con polos industriales como Bahía Blanca, crea las condiciones para impulsar una nueva etapa de inversiones, innovación y mayor valor agregado. Productos como el PVC, que hoy supera las 93.000 toneladas exportadas anualmente, demuestran que cuando transformamos nuestros recursos en industria, fortalecemos la competitividad, generamos empleo de calidad y posicionamos al país como un proveedor confiable en los mercados internacionales", agrega Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp).