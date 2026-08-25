La industria petroquímica muestra su recuperación: reduce importaciones un 30%

El rol omnipresente del PVC

Dentro de la cadena de valor petroquímica nacional, el policloruro de vinilo (PVC) ocupa un lugar central por su impacto en la vida cotidiana y la infraestructura. El estudio de CREEBA señala que este producto final es fabricado íntegramente en el país por una única productora a nivel nacional. Con una capacidad instalada de 230 mil toneladas, la producción argentina de PVC se ha mantenido por encima de las 180 mil toneladas entre 2021 y 2024, alcanzando un pico de 203 mil toneladas en 2022. La dinámica comercial de este material refleja una clara sustitución de importaciones y un salto exportador: mientras las compras al exterior cayeron a un mínimo de 10 mil toneladas en 2024, las exportaciones treparon hasta las 93 mil toneladas en el mismo año.