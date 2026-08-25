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¿Cuánto cuesta trasladarse desde Ezeiza hasta la Ciudad de Buenos Aires?

Debido a las obras que se iniciaron en Jorge Newbery, todos los vuelos de cabotaje aterrizarán y despegarán desde el Pistarini, ubicado a 38 kilómetros de la capital argentina.

EVITAR DEMORAS. La cantidad de pasajeros aumentará significativamente durante dos días, por lo que se recomienda organizar con anticipación los traslados desde y hacia Ezeiza.
EVITAR DEMORAS. La cantidad de pasajeros aumentará significativamente durante dos días, por lo que se recomienda organizar con anticipación los traslados desde y hacia Ezeiza. FOTO TOMADA DE INFOVIAJERA.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aeroparque cerró hoy por 55 horas debido a obras de mantenimiento, derivando sus vuelos a Ezeiza y obligando a los pasajeros a buscar transporte hacia Buenos Aires.
  • El traslado a Capital varía según el servicio: el colectivo Línea 8 cuesta $2.000, buses ejecutivos $17.000 y taxis o aplicaciones rondan entre $45.000 y $60.000.
  • La actividad en Ezeiza crecerá un 80% durante dos días, por lo que las autoridades recomiendan contratar y planificar los traslados con tiempo para evitar demoras.
Resumen generado con IA

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas desde hoy debido a tareas de mantenimiento preventivo de la pista, en el marco de un plan integral de obras que lleva adelante Aeropuertos Argentina. Esto provocará que todos los vuelos de cabotaje aterricen y despeguen desde el aeropuerto internacional, por lo que los pasajeros deberán contemplar las diferentes opciones para llegar hasta la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto cuesta trasladarse desde Ezeiza?

Más en detalle, las operaciones se suspenderán durante dos días: desde las 9 de hoy hasta las 16 del jueves. Esto llevó a que entre el 50% y el 60% de los vuelos programados, tanto domésticos como internacionales, tengan como destino al aeropuerto de Ezeiza, cuya actividad se espera que aumente un 80%. La cantidad de movimientos pasará de 530, cifra habitual para un período similar, a 940.

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Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas.

¿Cuánto cuesta trasladarse desde Ezeiza hasta la Ciudad de Buenos Aires?

Entre las múltiples alternativas para poder movilizarse desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hasta la Ciudad de Buenos Aires, las más económicas siguen siendo los colectivos interurbanos, que conectan “Baires” con el Pistarini. En este caso, la Línea 8, que demora entre 90 y 120 minutos su recorrido, tiene un costo de alrededor de $2.000 para cubrir los 38 kilómetros entre la capital argentina y la estación aeroportuaria más importante del país. 

Otro de los servicios disponibles es ofrecido por la empresa Tienda León, que en su web promociona los traslados en colectivos propios, desde Ezeiza hasta el microcentro porteño, por $17.000, en un trayecto que demanda al menos una hora.

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Si se busca mayor comodidad o se viaja acompañado, pedir un auto de aplicación (Uber, DiDi o Cabify) puede rondar los $45.000 y $60.000, dependiendo la demanda de usuarios, mientras que el servicio de taxis y remises tiene un piso de $50.000. En ambos casos, la demora para llegar a destino puede rondar entre los 45 minutos y una hora.

Un detalle no menor que deberán tener en cuenta los pasajeros que necesiten contratar alguno de estos servicios es que la demanda será alta, debido a la cantidad de vuelos que duplicarán la actividad habitual en Ezeiza. Por esto, se recomienda organizar con anticipación el traslado, para no sufrir contratiempos.

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