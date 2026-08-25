¿Cuánto cuesta trasladarse desde Ezeiza hasta la Ciudad de Buenos Aires?

Más en detalle, las operaciones se suspenderán durante dos días: desde las 9 de hoy hasta las 16 del jueves. Esto llevó a que entre el 50% y el 60% de los vuelos programados, tanto domésticos como internacionales, tengan como destino al aeropuerto de Ezeiza, cuya actividad se espera que aumente un 80%. La cantidad de movimientos pasará de 530, cifra habitual para un período similar, a 940.