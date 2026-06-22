Canelada apuntó a Jaldo por el adelantamiento de las elecciones

El legislador municipal advirtió que el manoseo de las normas demuestra que el Gobierno provincial prioriza el oportunismo electoral por sobre las urgencias estructurales que atraviesan los tucumanos. En ese sentido, criticó que la agenda pública esté concentrada en armar “trampas de laboratorio” y acomodar las urnas en lugar de resolver las problemáticas de pobreza, inseguridad y el colapso en los servicios de agua, transporte y cloacas. “Parece que gobiernan mirando la urna, no la realidad”, concluyó el edil.