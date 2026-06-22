Política

Canelada apuntó a Jaldo por el adelantamiento de las elecciones

“El oficialismo le pide a la Justicia que haga el trabajo sucio”.

José Canelada.
José Canelada.
Hace 1 Hs

El concejal radical José María Canelada denunció una “remake de una vieja maniobra del peronismo tucumano” tras la presentación judicial del partido aliado Juntos Podemos para adelantar las elecciones provinciales de 2027. El edil acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de esconderse detrás de un “partido satélite” para forzar judicialmente la inconstitucionalidad de las reglas electorales vigentes y acomodar el calendario a la conveniencia del poder. Canelada recordó que esta estrategia ya fue utilizada en 2019, calificando el escenario actual como una pantomima institucionalmente vergonzosa que busca fabricar una realidad a medida del oficialismo.

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El legislador municipal advirtió que el manoseo de las normas demuestra que el Gobierno provincial prioriza el oportunismo electoral por sobre las urgencias estructurales que atraviesan los tucumanos. En ese sentido, criticó que la agenda pública esté concentrada en armar “trampas de laboratorio” y acomodar las urnas en lugar de resolver las problemáticas de pobreza, inseguridad y el colapso en los servicios de agua, transporte y cloacas. “Parece que gobiernan mirando la urna, no la realidad”, concluyó el edil.

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