LG PlayLa mañana empieza aquí

Mirá en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: Tenemos a Salah y a 26 Messis

La provocadora frase de Egipto antes de enfrentar a Argentina: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Paladini busca personal en Tucumán: qué requisitos pide y cómo postularse
1

Paladini busca personal en Tucumán: qué requisitos pide y cómo postularse

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
2

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

El primer torneo de farmear aura en Tucumán: baile, carisma y una plaza llena de chicos sin incidentes
3

El primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: baile, carisma y una plaza llena de chicos sin incidentes

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
4

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
5

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Ranking notas premium
Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV
1

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana
2

Hay 822 casas vacías solo en el área central de la capital tucumana

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial
3

Van a la Corte Suprema por la calle que se desafectó para un barrio privado en El Manantial

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
4

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

Recuerdos fotográficos: María, la acróbata china del circo Sarrasani que en 1935 se quedó a vivir en Tucumán
5

Recuerdos fotográficos: María, la acróbata china del circo Sarrasani que en 1935 se quedó a vivir en Tucumán

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1974. Tihany, el circo que tenía las casas rodantes de los astronautas

Recuerdos fotográficos: 1974. Tihany, el circo que tenía las casas rodantes de los astronautas

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Aprehendieron al sospechoso de atacar a puñaladas a un chofer de la Línea 3

Paladini busca personal en Tucumán: qué requisitos pide y cómo postularse

Paladini busca personal en Tucumán: qué requisitos pide y cómo postularse

Ventas en supermercados: Tucumán registró una de las mayores caídas del país en el primer semestre

Ventas en supermercados: Tucumán registró una de las mayores caídas del país en el primer semestre

Catalán cruzó a Manzur y desafió al peronismo: “Tenemos que llevar adelante una hazaña histórica”

Catalán cruzó a Manzur y desafió al peronismo: “Tenemos que llevar adelante una hazaña histórica”

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

Acusan a una empleada legislativa por estafas con la venta de casas del IPV

El primer torneo de farmear aura en Tucumán: baile, carisma y una plaza llena de chicos sin incidentes

El primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: baile, carisma y una plaza llena de chicos sin incidentes

Comentarios