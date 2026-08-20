LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite 'Conexión Play' de lunes a viernes en Tucumán, un informativo conducido por Baigorrí, Servetto y Monti para ofrecer noticias y análisis en vivo.
  • El magazine se emite de 9 a 12 por CCC, Flow y plataformas web. El ciclo integra la grilla multiplataforma del medio, buscando un periodismo dinámico e interactivo.
  • Esta apuesta consolida la presencia de LA GACETA en el ecosistema audiovisual del norte argentino, buscando fidelizar nuevas audiencias digitales con contenidos propios.
Resumen generado con IA

“Conexión Play” es uno de los informativos de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y en las plataformas de LA GACETA.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, el ciclo le da continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
4

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
5

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
Productores de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recorrieron el hipódromo antes del último recital del año

Productores de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado recorrieron el hipódromo antes del último recital del año

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Comentarios