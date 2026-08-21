Se viene un fin de semana muy frío: las provincias donde habrá heladas y temperaturas bajo cero
El ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas en Argentina, con heladas generalizadas, valores bajo cero y fuertes ráfagas de viento en varias provincias durante el fin de semana.
Resumen para apurados
- Un frente frío provocará este fin de semana heladas y marcas bajo cero en el centro y sur de Argentina, tras el ingreso de una masa de aire polar desde la Patagonia.
- El fenómeno sucede tras las lluvias del Litoral. El avance de altas presiones generará ráfagas de 70 km/h y temperaturas de hasta 12 °C por debajo del promedio estacional.
- El domingo se consolidará un gran anticiclón que mantendrá máximas bajo cero en la Patagonia y limitará las temperaturas templadas únicamente al extremo norte del país.
El cierre de la semana estará marcado por un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en Argentina. Mientras la baja presión que provocó lluvias y lloviznas en el Litoral se aleja hacia el océano Atlántico, un frente frío avanzará desde la Patagonia y dará paso a una masa de aire mucho más fría y seca.
El descenso térmico se sentirá con fuerza durante el viernes, especialmente en el centro y oeste del país. Para el fin de semana, el protagonismo pasará a las altas presiones, que favorecerán condiciones mayormente estables, aunque con heladas generalizadas, bajas temperaturas y sectores con fuertes ráfagas de viento, según los especialistas del sitio Meteored.
El frente frío provocará un fuerte descenso de las temperaturas
Este viernes, el sistema frontal podría generar algunas precipitaciones en sectores del oeste bonaerense, norte y noreste de La Pampa, sur de Córdoba y sur de San Luis. La mayor actividad se concentraría sobre la costa atlántica bonaerense.
Sin embargo, el principal cambio estará relacionado con el ingreso de aire frío. Se prevé un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del centro y oeste de Argentina, con valores que podrían ubicarse entre 10 y 12 °C por debajo de la media para esta época del año en Mendoza, San Luis y el sur de Córdoba.
El centro y sudoeste de Mendoza será una de las zonas donde el frío se sentirá con mayor intensidad. Allí, las temperaturas podrían mantenerse en un solo dígito durante buena parte del viernes e incluso descender por debajo de 0 °C en sectores elevados.
El viento también será protagonista. En el norte y centro-oeste de Córdoba, el noreste de San Luis y el noreste de Mendoza podrían registrarse ráfagas de 50 km/h o más, aunque por el momento no alcanzarían los niveles necesarios para una alerta.
En el este y sudeste de Santa Cruz, en tanto, las ráfagas podrían rondar los 70 km/h. Al momento de la emisión del pronóstico, la única alerta vigente para el viernes correspondía a las Islas Malvinas durante la tarde.
El sábado habrá heladas y condiciones estables
El panorama cambiará de manera notable durante el sábado. Dos centros de altas presiones dominarán simultáneamente distintas regiones del país: uno se ubicará sobre el centro y centro-este argentino y otro tendrá influencia sobre la Patagonia.
El ingreso y la permanencia de aire frío y seco favorecerán un amanecer con heladas generalizadas en gran parte de la Patagonia. El fenómeno también podría extenderse hacia el centro, sudoeste y sur de Río Negro, el centro y este de La Pampa, el oeste y noroeste bonaerense, Sierra de la Ventana y las sierras de Córdoba.
Las altas presiones contribuirán a mantener cielos mayormente despejados en amplias zonas del país. No obstante, en algunos sectores podría aparecer nubosidad alta, que funcionará como una especie de velo y reducirá el brillo del sol.
La costa atlántica bonaerense tendrá además una jornada ventosa. Durante la tarde del sábado podrían registrarse ráfagas cercanas a los 70 km/h, por lo que será una de las zonas que requerirá seguimiento ante posibles actualizaciones de las alertas meteorológicas.
El domingo se consolidará el ingreso de aire frío
Durante el domingo, los dos centros de altas presiones tenderán a unificarse en un gran anticiclón sobre el centro-este argentino. Esta configuración reforzará el dominio del aire frío sobre una extensa parte del territorio nacional.
Las temperaturas máximas superiores a los 20 °C quedarán prácticamente restringidas al extremo norte del país. En el sur, en cambio, el frío será mucho más intenso.
El sur de Río Negro y el norte de Chubut podrían registrar temperaturas máximas bajo cero, mientras que en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluida la costa atlántica, las máximas no superarían los 10 °C.
Con el desplazamiento del anticiclón hacia el este, las ráfagas comenzarán a perder intensidad sobre la costa bonaerense. Al mismo tiempo, el viento podría aumentar sobre el sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut.
De esta manera, el cuarto fin de semana de agosto tendrá como principales protagonistas al frío y al aire seco. Las precipitaciones perderán terreno frente a un escenario dominado por bajas temperaturas, heladas, viento y el avance de las altas presiones sobre buena parte de Argentina.