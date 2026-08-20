Los errores que le costaron puntos y le quitaron protagonismo a San Martín

Desatenciones defensivas: es el problema que aparece con mayor frecuencia. Ya en las primeras fechas, Deportivo Maipú había encontrado dos veces espacios a espaldas de los laterales y convirtió un partido que San Martín terminó remontando en una nueva advertencia. Más adelante, frente a San Martín de San Juan, Franco Coronel apareció completamente solo para marcar el empate. Frente a Temperley, una desconcentración en la última jugada terminó definiendo la derrota y contra Nueva Chicago una pérdida en salida de Agustín Graneros, seguida de una salida a destiempo de Nahuel Manganelli, derivó en el primer gol.