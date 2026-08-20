Escándalo en Nueva Italia: Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba de pagarle con un cheque sin fondos

La publicación reavivó una guerra cruzada que comenzó apenas consumada la rescisión del contrato. Tras sellar la salida, el propio Pérez había expuesto los motivos del distanciamiento al acusar al futbolista de acumular sanciones disciplinarias, reiteradas ausencias a las prácticas y faltas a sesiones de kinesiología, además de reclamarle públicamente la devolución de una camioneta y las llaves de una vivienda en un barrio privado que el club le había provisto para su estadía en la provincia.