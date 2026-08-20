Escándalo en Nueva Italia: Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba de pagarle con un cheque sin fondos
A dos semanas de su conflictiva salida, el atacante denunció que la dirigencia le entregó un pagaré sin respaldo financiero. La respuesta del club por reiteradas ausencias, la exigencia de una camioneta y el abrupto final de su paso por Nueva Italia tras apenas 14 partidos.
Resumen para apurados
- Ricardo Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba de pagar su rescisión con un cheque sin fondos de $5,6 millones tras desvincularse del club.
- La salida ocurrió tras 14 partidos y cruces por faltas a entrenamientos, sanciones y reclamos del club por la devolución de un vehículo y una vivienda.
- El enfrentamiento entre el delantero y la dirigencia amenaza con trasladarse a los tribunales mediante demandas por presunto incumplimiento contractual y daños.
La conflictiva salida de Ricardo Centurión de Racing de Córdoba sumó un nuevo y explosivo capítulo. A dos semanas de oficializar su desvinculación de la institución, el delantero de 33 años recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente al presidente Manuel Pérez por haberle liquidado su salida con un pagaré sin respaldo financiero por un valor de 5.600.000 pesos. “Ni vivo ni boludo, garca”, disparó el atacante en su cuenta de Instagram junto a la fotografía del documento fechado el pasado 3 de agosto.
La publicación reavivó una guerra cruzada que comenzó apenas consumada la rescisión del contrato. Tras sellar la salida, el propio Pérez había expuesto los motivos del distanciamiento al acusar al futbolista de acumular sanciones disciplinarias, reiteradas ausencias a las prácticas y faltas a sesiones de kinesiología, además de reclamarle públicamente la devolución de una camioneta y las llaves de una vivienda en un barrio privado que el club le había provisto para su estadía en la provincia.
El cruce dialéctico fue escalando en intensidad con el correr de los días. El futbolista tildó de "dictador" al dirigente y criticó duramente las condiciones del predio de entrenamiento de la Academia, lo que derivó en una réplica de Nazareno Pérez —hijo del titular y directivo del área de marketing—, quien lo acusó de "desagradecido" y defendió la gestión institucional en el ascenso.
Centurión había desembarcado en Nueva Italia a comienzos de 2026 como el refuerzo más resonante de la Primera Nacional. Sin embargo, su ciclo en el club cordobés terminó de manera abrupta tras disputar 14 partidos y convertir tres goles. Con la llegada de Gustavo Coleoni a la dirección técnica y la negativa a otorgarle una nueva chance en el plantel, el conflicto amenaza con trasladarse de lleno a los tribunales por presuntos incumplimientos contractuales y reclamos por daños y perjuicios.