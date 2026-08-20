DeportesFútbol

Escándalo en Nueva Italia: Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba de pagarle con un cheque sin fondos

A dos semanas de su conflictiva salida, el atacante denunció que la dirigencia le entregó un pagaré sin respaldo financiero. La respuesta del club por reiteradas ausencias, la exigencia de una camioneta y el abrupto final de su paso por Nueva Italia tras apenas 14 partidos.

NO VA MÁS. Ricardo Centurión terminó su vínculo con Racing de Córdoba.
NO VA MÁS. Ricardo Centurión terminó su vínculo con Racing de Córdoba.
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Ricardo Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba de pagar su rescisión con un cheque sin fondos de $5,6 millones tras desvincularse del club.
  • La salida ocurrió tras 14 partidos y cruces por faltas a entrenamientos, sanciones y reclamos del club por la devolución de un vehículo y una vivienda.
  • El enfrentamiento entre el delantero y la dirigencia amenaza con trasladarse a los tribunales mediante demandas por presunto incumplimiento contractual y daños.
Resumen generado con IA

La conflictiva salida de Ricardo Centurión de Racing de Córdoba sumó un nuevo y explosivo capítulo. A dos semanas de oficializar su desvinculación de la institución, el delantero de 33 años recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente al presidente Manuel Pérez por haberle liquidado su salida con un pagaré sin respaldo financiero por un valor de 5.600.000 pesos. “Ni vivo ni boludo, garca”, disparó el atacante en su cuenta de Instagram junto a la fotografía del documento fechado el pasado 3 de agosto.

Escándalo en Nueva Italia: Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba de pagarle con un cheque sin fondos

La publicación reavivó una guerra cruzada que comenzó apenas consumada la rescisión del contrato. Tras sellar la salida, el propio Pérez había expuesto los motivos del distanciamiento al acusar al futbolista de acumular sanciones disciplinarias, reiteradas ausencias a las prácticas y faltas a sesiones de kinesiología, además de reclamarle públicamente la devolución de una camioneta y las llaves de una vivienda en un barrio privado que el club le había provisto para su estadía en la provincia.

El cruce dialéctico fue escalando en intensidad con el correr de los días. El futbolista tildó de "dictador" al dirigente y criticó duramente las condiciones del predio de entrenamiento de la Academia, lo que derivó en una réplica de Nazareno Pérez —hijo del titular y directivo del área de marketing—, quien lo acusó de "desagradecido" y defendió la gestión institucional en el ascenso.

Escándalo en Nueva Italia: Centurión acusó al presidente de Racing de Córdoba de pagarle con un cheque sin fondos

Centurión había desembarcado en Nueva Italia a comienzos de 2026 como el refuerzo más resonante de la Primera Nacional. Sin embargo, su ciclo en el club cordobés terminó de manera abrupta tras disputar 14 partidos y convertir tres goles. Con la llegada de Gustavo Coleoni a la dirección técnica y la negativa a otorgarle una nueva chance en el plantel, el conflicto amenaza con trasladarse de lleno a los tribunales por presuntos incumplimientos contractuales y reclamos por daños y perjuicios.

Temas CórdobaPrimera NacionalClub Atlético Racing de CórdobaRicardo Centurión
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
4

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
5

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
Jugó en Lince, fue convocado a Tarucas y dejó Tucumán para perseguir su sueño en Italia

Jugó en Lince, fue convocado a Tarucas y dejó Tucumán para perseguir su sueño en Italia

Fórmula 1: horarios, circuito y todo lo que hay que saber del GP de Países Bajos

Fórmula 1: horarios, circuito y todo lo que hay que saber del GP de Países Bajos

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Comentarios