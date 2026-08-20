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Empleadas domésticas: cuántas horas puede trabajar una persona “cama adentro”

El personal que vive en la casa donde trabaja tiene una jornada y descansos regulados por ley.

Empleadas domésticas: cuántas horas puede trabajar una persona “cama adentro”
Imagen generada con la inteligencia artificil de Gemini
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Justicia recordó que las empleadas domésticas sin retiro en Argentina tienen un tope laboral de 8 horas diarias y 48 semanales para garantizar sus descansos.
  • La normativa fija descansos obligatorios: tres horas intermedias, nueve nocturnas y 35 continuas desde el sábado, junto a escalas salariales mínimas diferenciadas por categoría.
  • El cumplimiento del régimen busca evitar la disponibilidad permanente y asegurar condiciones dignas y remuneraciones justas para el personal que reside en el lugar de trabajo.
Resumen generado con IA

El personal doméstico tiene diferentes modalidades de trabajo. Por una parte, están quienes se retiran del lugar de trabajo para regresar a sus casas, y quienes no se retiran y viven dentro de la casa en la que prestan servicios. Pese a permanecer en el mismo lugar, el personal sin retiro también tiene horarios regulados.

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió algunos aspectos de la metodología de trabajo del personal doméstico. Esta modalidad cambia el tipo de jornada, el sueldo mínimo, los descansos obligatorios y el tiempo de pausa entre una jornada y otra.

Cómo debe trabajar el personal doméstico sin retiro

Habitar el lugar de trabajo no implica tener una disponibilidad completa para los empleadores. Según el Ministerio de Justicia, las horas de trabajo tienen un límite. No se puede trabajar más de ocho horas diarias o más de 48 horas semanales.

También hay una legislación sobre los descansos diarios. Quienes trabajen sin retiro tienen derecho a las siguientes contemplaciones:

  • tres horas seguidas libres entre las tareas de la mañana y de la tarde
  • nueve horas corridas libres durante la noche
  • 35 horas corridas libres a partir del sábado a las 13

Cuánto cobra el personal doméstico por hora en agosto

Sin actualizaciones en los montos, los sueldos mínimos de agosto quedarán del siguiente modo:

Primera categoría - Supervisores

Personal con retiro: $4.438,77 por hora

Personal sin retiro: $4.829,13 por hora

Segunda categoría - Personal para tareas específicas

Personal con retiro: $4.223,25 por hora

Personal sin retiro: $4.597,18 por hora

Tercera categoría - Caseros

$3.996,45 por hora

Cuarta categoría - Asistencia y cuidado de personas

Personal con retiro: $3.996,45 por hora

Personal sin retiro: $4.435,86 por hora

Quinta categoría - Tareas generales

Personal con retiro: $3.733,72 por hora

Personal sin retiro: $3.996,45 por hora

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Cuánto cobra el personal doméstico por mes en agosto

Primera categoría - Supervisores

Personal con retiro: $553.725,91 por mes

Personal sin retiro: $612.673,11 por mes

Segunda categoría - Personal para tareas específicas

Personal con retiro: $517.006,43 por mes

Personal sin retiro: $571.426,17 por mes

Tercera categoría - Caseros

$505.302,76 por mes

Cuarta categoría - Asistencia y cuidado de personas

Personal con retiro: $505.302,76 por mes

Personal sin retiro: $558.972,92 por mes

Quinta categoría - Tareas generales

Personal con retiro: $458.053,22 por mes

Personal sin retiro: $505.302,76 por mes

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