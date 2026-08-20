Vacaciones trágicas en Jujuy: murió una mujer y su hija tiene muerte cerebral tras caer por un barranco
Una familia bonaerense sufrió una tragedia durante sus vacaciones en Jujuy: una mujer de 58 años murió tras la caída de una camioneta por un barranco de más de 80 metros y una de sus hijas fue diagnosticada con muerte cerebral.
Resumen para apurados
- Una turista murió y su hija sufrió muerte cerebral el domingo tras desbarrancar su camioneta 80 metros en la Ruta 52 de Jujuy mientras estaban de vacaciones.
- El vehículo alquilado perdió el control camino a la Puna. Bomberos y el SAME rescataron a otros tres familiares que permanecen internados con diversas heridas.
- La Justicia jujeña ordenó peritajes mecánicos sobre el rodado e inspecciones en la calzada para determinar las causas exactas que provocaron la tragedia.
Una tragedia sacude a Jujuy luego de que una camioneta en la que viajaba una familia de turistas cayera por un barranco de más de 80 metros en la Ruta Nacional 52. Como consecuencia del violento accidente murió Silvia Rosana Amaro, de 58 años, mientras que su hija, de 33, fue diagnosticada con muerte cerebral.
El resto de los ocupantes del vehículo permanece internado con heridas de distinta consideración. La familia había llegado al norte argentino desde la provincia de Buenos Aires para pasar unos días de vacaciones y recorrer algunos de los paisajes de la Puna.
La camioneta cayó más de 80 metros
El siniestro ocurrió el domingo en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, cuando la familia circulaba rumbo a la región de la Puna. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control de una camioneta Toyota SW4 4x4 que había sido alquilada para realizar el viaje.
El vehículo terminó precipitándose por un barranco de más de 80 metros y quedó completamente destruido.
Otros automovilistas que circulaban por el sector advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades. Efectivos de la Seccional 57°, personal del SAME y Bomberos Voluntarios de Maimará participaron del operativo para rescatar a los ocupantes, que habían quedado atrapados en el interior de la camioneta.
Tras ser asistidos en el lugar, los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.
Una de las hijas tiene muerte cerebral
Silvia Rosana Amaro sufrió lesiones de extrema gravedad y murió como consecuencia del impacto. Sin embargo, la situación de su hija Lorena también generó preocupación desde el primer momento.
La mujer, de 33 años, sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, además de lesiones en el tórax y el abdomen. Permanecía internada en terapia intensiva y en las últimas horas se confirmó que presenta muerte cerebral.
Su hermano, Favio González, sufrió una luxación en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero. En tanto, Augusto Coda presentó una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax en el pulmón derecho, por el que debió recibir tratamiento.
Narciso González, esposo de la mujer fallecida y padre de los jóvenes, también continúa bajo atención médica luego de sufrir una lesión en la pelvis y un traumatismo facial, aunque su evolución habría mostrado signos favorables.
Quién era Silvia Rosana Amaro, la mujer que murió en Jujuy
Silvia Rosana Amaro era oriunda de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente. Viajaba junto a su esposo, Narciso González, de 60 años; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena Paola González, de 33; además de Augusto Coda, de 34 años, pareja de Lorena.
De acuerdo con información publicada por medios de su localidad de origen, Narciso y Favio se dedican al rubro de repuestos, mientras que Lorena y Augusto trabajaban en una empresa vinculada a servicios financieros y residían en el barrio porteño de Villa del Parque.
El grupo había elegido el norte del país como destino turístico y recorría la provincia jujeña cuando ocurrió el fatal accidente.
Investigan qué provocó el accidente en la Ruta 52
La Justicia de Jujuy inició una investigación para determinar qué ocurrió antes de que la camioneta se precipitara por el barranco. La fiscalía interviniente ordenó peritajes sobre el vehículo y distintas medidas para reconstruir la secuencia del accidente.
Los investigadores buscan establecer si existieron fallas mecánicas, problemas en el camino u otras circunstancias que hayan provocado la pérdida de control del vehículo.