La clave para acercar la ciudad a los barrios

La discusión sobre potenciar sectores como Ciudadela, Villa 9 de Julio o Villa Urquiza introduce algo más profundo que una estrategia inmobiliaria. Obliga a preguntarse qué ciudad se quiere construir y, sobre todo, para quién. La propuesta de “microdensificación” puede ser una de las claves para abandonar la idea de que crecer significa necesariamente extender la mancha urbana.