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Un hombre festejó su cumpleaños con una torta decorada con una esvástica y un nene hizo el saludo nazi: la Justicia abrió una investigación

Las imágenes fueron difundidas por la esposa del cumpleañero y provocaron críticas en redes.

Las imágenes fueron compartidas por la esposa del hombre que cumplía años y desató fuertes críticas.
Las imágenes fueron compartidas por la esposa del hombre que cumplía años y desató fuertes críticas. (Foto: gentileza Misiones Online)
19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Justicia de Oberá, Misiones, investiga a un hombre tras viralizarse fotos de su cumpleaños con una torta con esvástica y un nene de cinco años haciendo el saludo nazi.
  • Las imágenes fueron publicadas en redes por la pareja del cumpleañero. El padre del menor radicó una denuncia policial tras advertir la participación de su hijo en el festejo.
  • La causa determinará si el hecho viola la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que sanciona la propaganda de odio y superioridad racial con hasta tres años de prisión.
Resumen generado con IA

Una celebración familiar en Oberá, Misiones, quedó bajo investigación judicial luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de un cumpleaños en el que una torta estaba decorada con una esvástica nazi y un nene de cinco años realizaba un gesto asociado al nazismo junto a un adulto.

El episodio ocurrió durante el festejo por los 44 años de un hombre que, según el postre, es apodado “Nito”, y se conoció públicamente después de que su esposa publicara las fotos en su cuenta de Facebook. En una de las imágenes se veía una torta de crema cubierta con chocolate que tenía en el centro una cruz esvástica.

En otras de las imágenes aparecía el hijo de la mujer, de 5 años, junto a la actual pareja de su madre, mientras ambos realizaban con el brazo extendido el saludo característico del régimen nazi.

Después de que las publicaciones recibieran numerosas críticas y expresiones de rechazo, la mujer modificó las fotografías. En una de ellas colocó un sticker sobre la torta y también editó la imagen para ocultar el rostro del menor.

La difusión de las imágenes generó preocupación entre vecinos de la localidad por la exposición de simbología vinculada con el nazismo y por la participación de un menor en el gesto. El caso llegó a la Justicia a partir de dos denuncias relacionadas con las publicaciones realizadas en redes sociales.

Una de ellas fue presentada ante la Seccional Segunda por un hombre de 56 años, quien señaló que se enteró de las fotografías publicadas a través de las redes sociales de su expareja, con quien tiene dos hijos en común, de acuerdo a lo informado por el portal Noticias de acá.

Según consta en la denuncia, el hombre advirtió que en una de las imágenes aparecía su hijo de cinco años.

A partir de estas presentaciones, especificó el medio local, intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, que ordenó una serie de medidas para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer el alcance que tuvieron las publicaciones.

En los festejos también se vio a un menor haciendo el saludo nazi. En los festejos también se vio a un menor haciendo el saludo nazi. (Foto: gentileza Misiones Online)

Qué establece la ley argentina sobre la simbología nazi

La Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios contempla sanciones para determinadas conductas vinculadas con la propaganda basada en ideas o teorías de superioridad racial o de un grupo de personas por su religión, origen étnico o color.

La normativa establece penas de un mes a tres años de prisión para quienes participen en una organización o realicen propaganda sustentada en ese tipo de ideas, cuando las conductas encuadren en los supuestos previstos por la ley.

En este caso, la investigación deberá determinar las circunstancias en las que fueron realizadas y difundidas las imágenes y si las conductas denunciadas constituyen alguno de los delitos contemplados por la legislación.

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