El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

El requerimiento del órgano disciplinario apunta a contrastar en sede institucional los elementos de convicción que motivaron la presentación del abogado Juan Andrés Robles, representante de Martínez Salazar, tras el reciente procesamiento dictado por el juez José Manuel Díaz Vélez contra Luis Alejandro Ontiveros por presunto tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas. La querella sostiene que el avance instructorio penal reveló un entramado de extrema cercanía en el que Ontiveros -quien se presentaba como “hijo del corazón” de Leal- habría ejercido una intermediación ilegítima invocando influencia directa sobre las resoluciones de la alzada local. Al mismo tiempo, la relatora exclusiva de Leal en la Cámara de Apelaciones es Solana Casella, postulante al cargo de jueza federal N° 1, quien es la esposa de Ontiveros.