El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

Resumen para apurados
- El Consejo de la Magistratura inició un trámite disciplinario y pidió informes sobre el camarista Mario Leal por presunto tráfico de influencias en Tucumán.
- La medida surge tras el procesamiento de un allegado a Leal, investigado por presuntas presiones extorsivas y uso indebido de fallos judiciales en la región.
- Con las pruebas remitidas, la Comisión de Disciplina definirá si desestima la denuncia, cita al magistrado o avanza hacia un juicio político.
El Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó a mover formalmente los engranajes disciplinarios respecto del desempeño funcional del vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Mario Rodolfo Leal. En el orden del día de la Comisión de Disciplina se incorporó el tratamiento del expediente 85/2026 caratulado “Robles Juan Andrés c/ Dr. Leal Mario Rodolfo”, con el objetivo de sustanciar las primeras medidas de prueba y determinar si las conductas denunciadas ameritan la apertura formal de un proceso sancionatorio o acusatorio. Durante la sesión, se postergó el tratamiento de la misma, pero el pedido quedó fijado.
El requerimiento
La iniciativa probatoria fue impulsada por el consejero informante Alberto Lugones, quien requirió formalmente que se libre oficio al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán a fin de remitir copias digitales del expediente judicial penal FTU 5386/2026 (caratulado “NN u otro a determinar querellante Martínez Salazar Pérez Mario Alberto”). Paralelamente, Lugones solicitó que el Juzgado Federal de Catamarca envíe la totalidad de las resoluciones dictadas en los autos FTU 5253/2022 (”Yazbek Federico y otros s/lavado de activos”) que guarden vinculación con Jerónimo Martínez Parada, hijo del denunciante.
El requerimiento del órgano disciplinario apunta a contrastar en sede institucional los elementos de convicción que motivaron la presentación del abogado Juan Andrés Robles, representante de Martínez Salazar, tras el reciente procesamiento dictado por el juez José Manuel Díaz Vélez contra Luis Alejandro Ontiveros por presunto tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas. La querella sostiene que el avance instructorio penal reveló un entramado de extrema cercanía en el que Ontiveros -quien se presentaba como “hijo del corazón” de Leal- habría ejercido una intermediación ilegítima invocando influencia directa sobre las resoluciones de la alzada local. Al mismo tiempo, la relatora exclusiva de Leal en la Cámara de Apelaciones es Solana Casella, postulante al cargo de jueza federal N° 1, quien es la esposa de Ontiveros.
Lo que se busca
Entre las circunstancias que el Consejo busca verificar documentalmente figura la intervención del camarista en la revocación de la falta de mérito de Martínez Parada en el fuero catamarqueño, trámite en el que Leal votó negativamente respecto del imputado mientras paralelamente se debatía un incidente de prisión preventiva.
De acuerdo con la denuncia, estas decisiones jurisdiccionales habrían sido utilizadas como factor de presión extorsiva por parte del entorno investigado durante los primeros meses de 2025.
Asimismo, las medidas apuntan a contextualizar los hallazgos periciales incorporados por el Ministerio Público Fiscal, que incluyen anotaciones en dispositivos móviles con presuntas credenciales informáticas de la vocalía de Leal, capturas de pantalla de proyectos judiciales extraídas desde el sistema interno de tribunales federales y registros sobre una supuesta distribución dineraria. A ello se suma la verificación de elementos logísticos y patrimoniales denunciados, tales como el presunto traslado de Ontiveros en un vehículo asignado por la Corte Suprema y la vinculación de cuentas operativas.
La solicitud de las actuaciones a los juzgados de Tucumán y Catamarca constituye un paso procedimental determinante para la vocalía instructora en el Consejo de la Magistratura. Con la compulsa de los expedientes certificados, si es que finalmente se decide avanzar sobre este punto, la Comisión de Disciplina evaluará el grado de verosimilitud de los hechos imputados para dictaminar si corresponde desestimar la denuncia, disponer la citación del magistrado en los términos del artículo 11 del reglamento disciplinario o profundizar el sumario investigativo.