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Video: Messi apareció con un golazo para Inter Miami ante Philadelphia

El rosarino convirtió el 2-1 frente a Philadelphia Union por la MLS.

Lionel Messi, de Inter Miami.
Lionel Messi, de Inter Miami.
19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Lionel Messi anotó un golazo para que Inter Miami venza parcialmente 2-1 a Philadelphia Union en una nueva fecha de la MLS, revirtiendo un inicio adverso en el marcador.
  • Tras el tanto inicial de Vassilev para Philadelphia, Pintér empató y luego el astro argentino eludió a su marca dentro del área para definir con clase al segundo palo.
  • La destacada actuación del capitán ratifica su liderazgo futbolístico y anímico para mantener a Inter Miami en la pelea por los primeros puestos del certamen.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a aparecer para Inter Miami. El rosarino convirtió un golazo para marcar el 2-1 parcial frente a Philadelphia Union, por una nueva jornada de la MLS, en un partido que todavía se encuentra en juego.

El encuentro había comenzado cuesta arriba para las “Garzas”. Philadelphia golpeó primero por intermedio de Indiana Vassilev y obligó al equipo de Messi a buscar la reacción. Inter Miami consiguió el empate gracias a Dániel Pintér y, poco después, apareció su máxima figura.

Messi recibió sobre el sector derecho dentro del área, encaró a su marcador y enganchó hacia adentro para acomodarse la pelota. Cuando parecía que podía continuar buscando un espacio, sorprendió con una definición colocada hacia el segundo palo que dejó sin posibilidades al arquero.

El gol desató inmediatamente el festejo de sus compañeros, que corrieron hacia el argentino para abrazarlo. Messi quedó durante algunos segundos en el centro de la celebración, aunque rápidamente volvió a concentrarse en el desarrollo del encuentro.

Antes de la reanudación, el capitán aprovechó para acercarse a algunos de sus compañeros y dar indicaciones, en una imagen que también reflejó su influencia dentro del equipo.

Así, con Messi nuevamente como protagonista, Inter Miami logró revertir momentáneamente un partido que había comenzado en desventaja y pasó al frente frente a Philadelphia Union.

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