El miedo a ser padre se convirtió en cine de terror: llega “La noche del demonio”

Chase, realizador de “Ven a jugar”, acababa de convertirse en padre por primera vez cuando asumió el proyecto. Esa experiencia lo llevó a pensar en la relación entre padres e hijos y en cuánto pueden pesar los traumas familiares. De ahí surgió Gemma, la protagonista de esta nueva historia: una madre soltera que quiere proteger a su hija de todo aquello que ella misma sufrió. “Quería crear un personaje que ya arrastraba un trauma de su pasado y que intentaba desesperadamente huir de los pecados de su madre”, explicó Chase. El resultado llega hoy a los cines tucumanos y vuelve a poner en juego uno de los elementos centrales de la saga: el contacto con el más allá. Esta vez, además, las criaturas sobrenaturales encuentran una forma de cruzar hacia el mundo de los vivos.