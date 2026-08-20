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El miedo a ser padre se convirtió en cine de terror: llega “La noche del demonio”

“Insidious” se estrena con nueva protagonista, una entidad demoníaca y una historia particular.

Hace 18 Hs

Resumen para apurados

  • Se estrena en cines "La noche del demonio: Están entre nosotros", la sexta entrega de la saga de terror dirigida por Jacob Chase e inspirada en miedos sobre la paternidad.
  • La historia sigue a Gemma (Amelia Eve), una madre soltera que enfrenta traumas familiares y demonios del más allá, con el regreso del icónico personaje de Lin Shaye.
  • Con un villano más seductor y humano, la película busca renovar una exitosa franquicia internacional que ya acumula más de 740 millones de dólares en taquilla.
Resumen generado con IA

Hay miedos que quedan en la cabeza y otros que terminan convertidos en una película. Para Jacob Chase, director y guionista de “La noche del demonio: Están entre nosotros”, la sexta entrega de la popular franquicia de terror que se estrena hoy nació de una preocupación mucho más cercana que cualquier criatura sobrenatural: el miedo a repetir los errores de sus propios padres.

Chase, realizador de “Ven a jugar”, acababa de convertirse en padre por primera vez cuando asumió el proyecto. Esa experiencia lo llevó a pensar en la relación entre padres e hijos y en cuánto pueden pesar los traumas familiares. De ahí surgió Gemma, la protagonista de esta nueva historia: una madre soltera que quiere proteger a su hija de todo aquello que ella misma sufrió. “Quería crear un personaje que ya arrastraba un trauma de su pasado y que intentaba desesperadamente huir de los pecados de su madre”, explicó Chase. El resultado llega hoy a los cines tucumanos y vuelve a poner en juego uno de los elementos centrales de la saga: el contacto con el más allá. Esta vez, además, las criaturas sobrenaturales encuentran una forma de cruzar hacia el mundo de los vivos.

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La protagonista es Gemma, interpretada por Amelia Eve. Es una joven madre soltera que cría a su hija en la misma casa donde pasó su infancia, un lugar cargado de recuerdos traumáticos. Allí descubre que tiene una capacidad inquietante: puede entrar al más allá y también traer a sus habitantes al mundo de los vivos. Ese poder la convierte en objetivo de entidades aterradoras y, al mismo tiempo, pone a su hija en peligro.

Para Eve, de 34 años, el papel significó la posibilidad de entrar en un universo que ya tiene millones de seguidores. La actriz también buscó construir el vínculo entre Gemma y su hija desde una experiencia personal: su relación con sus hermanas, a quienes definió como “la gente por la que harías lo que sea”.

La película también recupera a Lin Shaye como Elise Rainier, uno de los personajes más queridos de la franquicia. A sus 82 años, la actriz vuelve a ocupar un lugar clave en la historia. En esta ocasión, Elise funciona como una guía para Gemma mientras la protagonista intenta entender aquello que le sucede.

“Sigue estando en completa evolución”, contó Shaye sobre su personaje. La amenaza de esta entrega tiene nombre propio: Cyrus, una nueva entidad demoníaca interpretada por Sam Spruell, conocido por sus trabajos en Fargo.

Chase quería alejarse del villano tradicional y construir una figura con una personalidad más seductora. Por eso imaginó a un demonio carismático, persistente y con un objetivo concreto. “Quería a alguien un poco más humano”, explicó el director.

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Esa característica también forma parte del juego del terror. Para Chase, un villano encantador puede resultar todavía más inquietante porque genera una identificación incómoda: la posibilidad de entender por qué alguien podría sentirse atraído por él. Con Amelia Eve, Lin Shaye, Brandon Perea y Sam Spruell al frente del elenco, la sexta película de La noche del demonio abre una nueva etapa para una franquicia que ya recaudó más de U$S 740 millones en el mundo.

Esta vez, el miedo empieza en un lugar mucho más reconocible: una casa, una familia y una madre que intenta proteger a su hija mientras descubre que algunos fantasmas pueden venir del pasado y otros, literalmente, del otro lado.

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