El consumo interno de carne vacuna cayó 12% y se ubicó en mínimos de los últimos años

En términos de volumen, el consumo aparente alcanzó 1.202 millones de toneladas res con hueso en los primeros siete meses de 2026, unas 163.400 toneladas menos que en el mismo período del año pasado. Como consecuencia, el consumo por habitante se ubicó en un promedio de 46,3 kilos anuales en los últimos 12meses hasta julio, con una caída de 9,4% interanual, equivalente a 4,8 kilos menos por habitante.