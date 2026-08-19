El consumo interno de carne vacuna cayó 12% y se ubicó en mínimos de los últimos años

Resumen para apurados
- El consumo interno de carne vacuna en Argentina cayó 12% interanual entre enero y julio por la menor producción y el aumento de las exportaciones, según informó CICCRA.
- La faena retrocedió 9,8% y la producción bajó 6,8%, mientras que el consumo por habitante cayó a 46,3 kilos anuales en un marco de aumentos en el precio del ganado en pie.
- El sector consolida un cambio estructural donde las ventas externas ganan terreno sobre el total producido, limitando la oferta disponible para el mercado doméstico.
El consumo interno de carne vacuna profundizó su caída durante los primeros siete meses del año, en un escenario marcado por la menor oferta de carne.
Según el informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el abastecimiento del mercado doméstico se redujo 12% interanual entre enero y julio, mientras que las exportaciones avanzaron y captaron una mayor proporción de la producción.
En términos de volumen, el consumo aparente alcanzó 1.202 millones de toneladas res con hueso en los primeros siete meses de 2026, unas 163.400 toneladas menos que en el mismo período del año pasado. Como consecuencia, el consumo por habitante se ubicó en un promedio de 46,3 kilos anuales en los últimos 12meses hasta julio, con una caída de 9,4% interanual, equivalente a 4,8 kilos menos por habitante.
En julio, el valor promedio del kilo vivo comercializado en Cañuelas llegó a $3.718,8, con una suba de 6,6% respecto de junio y un incremento acumulado de 11% frente al piso registrado en mayo. En la comparación interanual, el precio aumentó 57,1%, que se tradujo en una suba real de 19% al descontar la evolución de los precios mayoristas.
Aunque la cotización de la hacienda todavía se ubicó 2,4% por debajo del promedio alcanzado en febrero, la recuperación fue generalizada entre las distintas categorías y estuvo liderada nuevamente por el precio de las vacas.
Menor producción
La menor disponibilidad para el mercado interno estuvo vinculada también con una reducción de la producción de carne vacuna. Entre enero y julio se produjeron 1,689 millones de toneladas res con hueso, un 6,8% menos que en igual período de 2025. En términos absolutos, significó una disminución de 123.816 toneladas.
La caída de la producción estuvo acompañada por una menor actividad de la industria frigorífica. En los primeros siete meses del año se faenaron 7,09 millones de cabezas, 9,8% menos que en el mismo período de 2025. La faena de hembras también retrocedió, en este caso 10,9% interanual.
En paralelo, las exportaciones avanzaron. En los primeros siete meses del año alcanzaron 487.180 toneladas res con hueso, un 8,8% más que en igual período de 2025. De esta manera, los mercados externos absorbieron casi 40.000 toneladas adicionales respecto de un año atrás.
Así, mientras el mercado interno concentró el 71,2% de la producción entre enero y julio, las exportaciones explicaron el 28,8%. Un año atrás, la relación era de 75,3% para el consumo doméstico y 24,7% para las ventas externas.
Exportaciones en crecimiento
En junio, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 54.294 toneladas peso producto, un 8,1% más que en junio de 2025. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de los envíos a Estados Unidos, que compensó la disminución de las ventas a China.
El precio promedio de exportación se ubicó en junio en U$S7.880 por tonelada peso producto, un 5,2% menos que en mayo. Sin embargo, en la comparación interanual registró un aumento de 29,8%, con una mejora de U$S1.811 por tonelada.
Los embarques generaron en junio ingresos por U$S427,8 millones, un 4,7% más que en mayo y un 40,4% por encima de la facturación registrada en junio de 2025.
El resultado deja planteado un escenario de menor disponibilidad para el consumo doméstico, con una producción que cayó 6,8% y un mercado interno que redujo su absorción en 12%, mientras las exportaciones aumentaron 8,8% y elevaron su participación sobre el total producido.