Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper

La ilusión de una pequeña quedó truncada por un robo. Victoria González había esperado hasta el último momento para comprarle a su hija el regalo del Día del Niño. Con el esfuerzo de su familia, logró reunir el dinero para adquirir una moto eléctrica que la pequeña había visto y deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, el sábado, mientras terminaba de hacer las compras en un conocido supermercado ubicado sobre avenida Roca, descubrió que la habían sustraído del baúl de su auto.