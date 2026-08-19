Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper
Resumen para apurados
- Delincuentes robaron una moto eléctrica del baúl del auto de una familia en el estacionamiento de un supermercado de Tucumán durante las compras del Día del Niño.
- El regalo costó cerca de $800.000 y fue adquirido con gran esfuerzo. La sustracción ocurrió en solo 30 minutos sin que el comercio ofreciera registros de cámaras de seguridad.
- La damnificada radicó la denuncia penal y recurrió a Defensa del Consumidor, mientras evalúa acciones legales y pide colaboración ciudadana para recuperar el juguete.
La ilusión de una pequeña quedó truncada por un robo. Victoria González había esperado hasta el último momento para comprarle a su hija el regalo del Día del Niño. Con el esfuerzo de su familia, logró reunir el dinero para adquirir una moto eléctrica que la pequeña había visto y deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, el sábado, mientras terminaba de hacer las compras en un conocido supermercado ubicado sobre avenida Roca, descubrió que la habían sustraído del baúl de su auto.
Según relató Victoria a LA GACETA, ella había llegado al supermercado junto a su pareja y estacionado el vehículo. La moto era de gran tamaño y, para poder trasladarla, tuvieron que reclinar los asientos delanteros y colocarla de manera cruzada dentro del baúl.
“Cuando salimos, entre 20 y 30 minutos como máximo, los regalos que estaban en el baúl ya no estaban”, contó la mujer. Además de la moto, que había costado cerca de $800.000, los delincuentes se llevaron una bolsa con golosinas que la familia había preparado para armarle un canasto a la niña y un peluche que ella también deseaba.
Victoria trabaja realizando tareas domésticas y su marido es mecánico de automóviles. Para ambos, la compra había significado un importante sacrificio económico.
“Mi hija lo había visto, lo había deseado. Con sacrificio lo hicimos, lo pudimos conseguir y, al final, no lo tuvo”, lamentó. “Fue un gasto enorme, un sacrificio, todo para la felicidad de nuestra hija y al final no la tuvo”.
La denuncia y el reclamo
Después de descubrir el robo, Victoria y su pareja comenzaron a preguntar entre las personas que se encontraban en el lugar si alguien había visto algo. Luego se dirigieron al interior del supermercado para pedir ayuda.
De acuerdo con su relato, un guardia les manifestó que el estacionamiento no contaba con cámaras y que el supermercado no se hacía responsable por lo ocurrido. Incluso, según contó Victoria, el trabajador le habría recomendado a su pareja que la próxima vez estacionara más cerca si llevaba objetos de valor en el baúl.
“Fuimos tranquilos a comprar, a terminar de hacer las compras por el Día del Niño y salimos y tuvimos esa desgracia”, expresó.
La mujer llamó al 911 y realizó la denuncia policial ese mismo día. También conserva el comprobante de compra de la moto y documentación que acredita que había realizado la adquisición en el supermercado durante esa jornada.
Además, acudió a Defensa del Consumidor, donde recibió la documentación necesaria para iniciar un reclamo. En paralelo, señaló que está evaluando la situación junto a un abogado.
“Tengo la fe y la esperanza de que aparezca”
Victoria también busca obtener información que permita encontrar la moto. Según contó, algunas personas le acercaron datos sobre lo ocurrido, aunque prefirió no brindar detalles que pudieran comprometer una eventual investigación.
Su pedido está dirigido especialmente a quienes puedan haber visto la moto o a quienes reciban una oferta para comprarla. “Quiero por lo menos que me den una respuesta, que me digan algo”, pidió. Y agregó: “Tengo la fe y la esperanza de que aparezca la moto”.
La mujer aseguró que todavía atraviesa con angustia lo sucedido, especialmente por el impacto que tuvo sobre su hija. “Seguimos con el sufrimiento, con el dolor y con ganas de llorar cada vez que hablo”, expresó.
Victoria pidió que cualquier persona que tenga información se comunique con ella. También indicó que puede ser contactada a través de sus redes sociales, buscándola por su nombre, Victoria González, o al teléfono 381 248 8649.