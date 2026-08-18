Violencia en el fútbol: la trama que conecta a la política con los clubes de la Liga tucumana

El modelo de mecenazgo ostenta su máxima vidriera en Ateneo Parroquial Alderetes: un club que estaba al borde del abandono y que renació recientemente con instalaciones a nuevo, canchas de básquet y tribunas inauguradas con la plana mayor del gabinete provincial, gestionado directamente por los herederos de Aldo Salomón. Existen excepciones que confirman la regla -como Villa Mitre de Tafí Viejo, revitalizado por el impulso de exfutbolistas y empresarios privados a través de sus festivales-, pero el grueso de los planteles de la Liga Tucumana de Fútbol luce en el pecho el auspicio de ministerios, legisladores o la clásica leyenda de gestión provincial. “Los colectivos de las inferiores, los traslados a otras provincias y hasta las viandas salen de partidas legislativas o municipales. Sin eso, el domingo no se viaja”, admite un colaborador técnico de un club del este.