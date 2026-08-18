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Preocupación por Jamal Musiala: volvió a desvanecerse en pleno partido

El futbolista del Bayern Múnich perdió el conocimiento durante el amistoso frente al Heidenheim. Es el segundo episodio que sufre en menos de una semana y posteriormente explicó el diagnóstico médico que recibió.

Jamal Musiala.
Jamal Musiala.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Jamal Musiala se desvaneció este martes durante un amistoso del Bayern Múnich ante Heidenheim debido a una disfunción neurológica tratable.
  • Es el segundo desmayo que sufre en menos de una semana, tras un episodio similar ante Leipzig. El jugador aclaró que no corre riesgo para seguir compitiendo.
  • Su presencia frente al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania quedó en duda, encendiendo la preocupación en el fútbol alemán sobre su estado de salud.
Resumen generado con IA

Una nueva imagen de Jamal Musiala encendió las alarmas en el fútbol alemán. El mediocampista del Bayern Múnich volvió a desvanecerse en pleno campo de juego este martes durante un amistoso contra el Heidenheim y protagonizó su segundo episodio de este tipo en apenas unos días.

Musiala había ingresado al encuentro y llevaba solamente cuatro minutos en cancha cuando perdió el conocimiento mientras se encontraba parado en la mitad del campo.

La situación provocó la inmediata reacción de sus compañeros. Jonathan Tah y Harry Kane se acercaron para asistirlo y lo recostaron sobre el césped mientras ingresaba el personal médico.

Después de varios segundos de preocupación, el futbolista de 23 años consiguió reincorporarse. Finalmente, pudo abandonar el terreno de juego caminando por sus propios medios y se dirigió hacia el vestuario.

El episodio generó todavía más preocupación debido a que no fue el primero. Apenas tres días antes, Musiala había sufrido una situación similar durante un encuentro contra el Red Bull Leipzig.

En aquella oportunidad, desde el Bayern habían relacionado el desvanecimiento con las elevadas temperaturas registradas en Múnich, que superaban los 33°C.

Musiala explicó qué le ocurre

Ante la preocupación generada por los dos episodios, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para explicar su situación.

Musiala señaló que sufre “ausencias temporales y breves” provocadas por una disfunción neurológica y aseguró que se trata de una condición que puede ser tratada.

Según explicó, estos episodios ya forman parte de su “vida cotidiana” y los especialistas que siguen su caso le transmitieron tranquilidad respecto de la posibilidad de continuar con su carrera profesional.

El mediocampista afirmó que, de acuerdo con los neurólogos, “no existe ningún riesgo adicional” para su salud por continuar jugando al fútbol.

¿Jugará Musiala contra Borussia Dortmund?

El nuevo episodio llega en un momento particular para el alemán. Musiala había conseguido regresar a la competencia después de atravesar una extensa recuperación por una fractura de peroné sufrida durante el Mundial de Clubes del año pasado.

Ahora, su presencia en el próximo compromiso del Bayern Múnich permanece como una incógnita.

El conjunto bávaro deberá enfrentarse este sábado al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, aunque todavía no está confirmado si Musiala estará disponible después del desvanecimiento sufrido frente al Heidenheim.

Mientras se espera una decisión sobre su participación, el segundo episodio en menos de una semana volvió a poner el foco sobre su estado y generó preocupación en el fútbol alemán.

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