Los Leones perdieron 3-1 ante Países Bajos: qué necesitan para avanzar en el Mundial

Resumen para apurados
- Los Leones cayeron 3-1 ante Países Bajos en el Wagener Stadium por la segunda fecha del Mundial 2026, complicando su clasificación directa.
- Tras debutar con un triunfo 3-0 ante Japón, Argentina empató transitoriamente mediante Nicolás Della Torre, pero la superioridad neerlandesa definió el juego.
- Ubicada segunda en el Grupo A, la Selección se jugará el pase de ronda este jueves ante Nueva Zelanda, donde necesitará sumar al menos un punto para avanzar.
Los Leones tendrán que jugarse buena parte de su futuro en el Mundial de hockey sobre césped 2026 en apenas 60 minutos. Después de la derrota por 3-1 frente a Países Bajos, el seleccionado argentino quedó obligado a conseguir un resultado ante Nueva Zelanda para continuar en carrera.
El equipo dirigido por Lucas Rey había comenzado su participación con una contundente victoria por 3-0 sobre Japón, pero no pudo sostener el invicto frente a uno de los grandes candidatos al título.
Países Bajos golpeó rápidamente en el Wagener Stadium y abrió el marcador a los seis minutos. Sin embargo, Argentina consiguió reaccionar y alcanzó el empate a los 11, cuando Nicolás Della Torre aprovechó un córner corto y sacó un potente remate para establecer el 1-1.
El segundo cuarto obligó a Los Leones a resistir. Matías Andreotti recibió una tarjeta amarilla después de una revisión del Video Umpire y Argentina debió afrontar diez minutos con un jugador menos.
La resistencia duró hasta el tercer período. Tijmen Reyenga volvió a poner en ventaja al conjunto neerlandés y posteriormente Duco Telgenkamp amplió la diferencia para establecer el 3-1 definitivo. Argentina tuvo oportunidades para acercarse, pero le faltó precisión en los metros finales.
¿Qué necesitan Los Leones para clasificar?
Con dos fechas disputadas, Argentina ocupa la segunda posición del Grupo A y está igualada en puntos con Nueva Zelanda, aunque cuenta con una mejor diferencia de gol.
Por eso, el enfrentamiento directo será determinante. Los Leones jugarán contra Nueva Zelanda este jueves 20 de agosto, desde las 7.30 de Argentina, y deberán ganar o al menos empatar para mantenerse en competencia por el título.
El seleccionado llegó al Mundial ubicado en el séptimo puesto del ranking internacional y después de conseguir su clasificación mediante una actuación dominante en la Copa Panamericana de Montevideo 2025. Allí se consagró campeón con 47 goles convertidos y apenas uno recibido.
Esta representa, además, la 15° participación mundialista del seleccionado masculino argentino. Su mejor actuación continúa siendo la medalla de bronce conseguida en La Haya 2014.
Ahora, Los Leones tendrán otra oportunidad de extender esa historia. Después del primer tropiezo del Mundial, Nueva Zelanda aparece como el próximo obstáculo y también como el partido que puede definir hasta dónde llegará Argentina en el torneo.