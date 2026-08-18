Williams confirmó a Alex Albon para 2027: los nueve pilotos que ya tienen lugar en la Fórmula 1

Resumen para apurados
- Williams confirmó la renovación del contrato de Alex Albon para la temporada 2027 de Fórmula 1, asegurando su sexto año consecutivo con la escudería británica.
- El piloto de 30 años llegó al equipo en 2022 y se consolidó como líder del proyecto de reconstrucción, ratificando su compromiso pese a un complejo año deportivo.
- Con Albon ya son nueve los pilotos confirmados para 2027, mientras Williams aún debe definir el futuro de su segunda butaca, actualmente ocupada por Carlos Sainz.
Alex Albon continuará ligado a Williams durante la temporada 2027 de la Fórmula 1. La escudería británica confirmó la renovación del piloto tailandés por un año más, por lo que afrontará su sexta campaña consecutiva con el equipo de Grove.
La continuidad de Albon comienza a completar uno de los rompecabezas que marcarán los próximos meses en la categoría. Con su confirmación, ya son nueve los pilotos que tienen asegurada una butaca para 2027, mientras todavía quedan varios lugares por definir de cara al próximo campeonato.
Albon, de 30 años, llegó a Williams en 2022 después de haber pasado por Toro Rosso y Red Bull. Desde entonces se convirtió en una de las piezas centrales del proyecto de reconstrucción de la histórica escudería, que intenta recuperar terreno después de varias temporadas lejos de los primeros puestos.
La renovación llega, además, en un momento complejo para Williams. Después de finalizar quinto en el campeonato de constructores de 2025, el equipo atraviesa una temporada 2026 mucho más difícil y actualmente ocupa el noveno lugar. Sin embargo, Albon aseguró que los resultados de este año no modificaron su confianza en el proyecto.
“Desde que me incorporé al Atlassian Williams F1 Team en 2022, la transformación que ha experimentado este equipo es difícil de expresar con palabras. Un año difícil no refleja la situación completa”, afirmó el tailandés.
El piloto también remarcó que la situación actual representa una motivación adicional para continuar trabajando. “Nuestra historia aún no ha terminado, así que ahora estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesario para que volvamos a subir en la parrilla”, agregó.
BREAKING: Alex Albon will remain with Williams for 2027 #F1 @WilliamsF1 pic.twitter.com/UpUNcV1guf— Formula 1 (@F1) August 18, 2026
La confianza de Williams en Albon
James Vowles, director de Williams, destacó el papel que tuvo el piloto durante los últimos años y explicó que su continuidad forma parte de la planificación a largo plazo de la escudería.
“Alex ha sido uno de los líderes de este proyecto de transformación desde el primer día y tenemos muchos asuntos pendientes que estamos decididos a llevar a cabo”, señaló.
Vowles también calificó a Albon como “uno de los mejores pilotos de la parrilla” y consideró que la renovación refleja la confianza mutua en el camino elegido por Williams.
Ahora, una de las incógnitas estará alrededor de su compañero. Carlos Sainz todavía no tiene confirmado su futuro para 2027, por lo que Williams mantiene abierta una de sus dos butacas.
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Con la renovación de Albon, son nueve los pilotos que ya tienen contrato para la próxima temporada. McLaren mantendrá a Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen seguirá en Red Bull.
Ferrari tiene asegurada la continuidad de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras que Cadillac contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas. Alpine, por su parte, tiene confirmado a Pierre Gasly.
Albon se suma ahora a esa lista y asegura su continuidad en Williams. Con buena parte de las butacas todavía sin dueño, el mercado de pilotos promete convertirse en uno de los grandes focos de atención durante la segunda mitad de la temporada 2026.