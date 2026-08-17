Susto en Cruz del Eje: un remolino levantó un inflable y dos chicos sufrieron heridas
El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en el Parque de la Democracia, donde varios niños jugaban en un tobogán inflable de unos tres metros de altura. Dos chicos fueron trasladados al hospital y un adulto también resultó herido.
Resumen para apurados
- El domingo en Cruz del Eje, Córdoba, un remolino levantó un juego inflable y provocó heridas a dos niños y un adulto durante los festejos del Día del Niño.
- La estructura de tres metros se elevó por el viento; las víctimas sufrieron traumatismos leves y fueron trasladadas por sus familiares ante la falta de emergencias en el predio.
- La Fiscalía investiga de oficio las medidas de seguridad del juego y los controles del municipio para determinar posibles responsabilidades por lesiones culposas.
Un momento de diversión por el Día del Niño terminó en un fuerte susto en Cruz del Eje, Córdoba, cuando una ráfaga de viento levantó un tobogán inflable de unos tres metros de altura que se encontraba instalado en el Parque de la Democracia.
El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, mientras varios niños jugaban en la estructura, que tenía un diseño inspirado en los Minions. De acuerdo con las primeras informaciones, un remolino de viento elevó el inflable, provocando la caída de los chicos que se encontraban sobre él.
Como consecuencia del accidente, dos niños de 7 y 6 años resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Aurelio Crespo. Según el parte médico, ambos sufrieron traumatismos leves de cráneo y permanecieron en observación.
Además, un hombre mayor de edad sufrió una lesión en la cabeza luego de golpear contra la turbina que impulsaba el inflable. El adulto recibió atención médica en una clínica privada.
Investigan lo ocurrido en Cruz del Eje
Tras el accidente, la Fiscalía de Cruz del Eje inició una investigación de oficio para determinar si existieron responsabilidades por el funcionamiento y las condiciones de seguridad de la estructura.
El propietario del inflable ya fue identificado y también se analizará el eventual rol que tuvo el municipio en los controles.
En caso de que los padres de los menores decidan iniciar una acción judicial, la investigación podría avanzar sobre una posible figura de lesiones leves culposas.
Qué se sabe sobre la seguridad del inflable
El comisario Claudio Sánchez, de la Departamental Cruz del Eje, explicó que este tipo de estructuras son habituales en la zona de la Costanera, donde durante los fines de semana se concentran distintos puestos de entretenimiento, comidas y bebidas.
Según las primeras averiguaciones, el lugar no contaría con un servicio específico de seguridad ni de emergencias. Tras el incidente, fueron los propios familiares de los niños quienes se encargaron de trasladarlos hasta el centro de salud.
El accidente volvió a poner bajo la lupa las condiciones de instalación y los controles de seguridad que deben cumplir los inflables destinados al entretenimiento infantil, especialmente ante la presencia de fuertes ráfagas de viento.