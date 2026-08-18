Una bicicleta, una promesa y muchos límites por empujar

Resumen para apurados
- Juan Zemborain y su hijo Santiago brindan hoy una charla en la Legislatura de Tucumán para promover el ciclismo adaptado y la inclusión a través de la ONG Empujando Límites.
- El proyecto nació tras cumplir la promesa de cruzar los Andes en una bicicleta tándem, superando las barreras del autismo y la hipotonía muscular que padece el joven.
- La iniciativa impulsa la expansión de grupos locales como el Tandem Club Tucumán para fomentar la socialización, el deporte y la integración familiar de personas con discapacidad.
Discapacidad, deporte e inclusión. Esos serán los puntos centrales de una charla abierta que se realizará hoy a las 10 en la Legislatura y que será una oportunidad para conocer de cerca una historia familiar que comenzó con una promesa y terminó convirtiéndose en un proyecto que busca transformar la vida de otras personas a través del ciclismo.
La charla tendrá como protagogonistas a Juan Zemborain, fundador de “Empujando Límites”. Estará acompañado por su hijo Santiago, quien tiene autismo e hipotonía muscular. Según contó a LA GACETA Zemborain, cuando Santi tenía siete años, le prometió que, si aprendía a andar en bicicleta, juntos cruzarían los Andes. Después de años de entrenamiento, cumplieron aquella promesa: dos días antes de que Santiago cumpliera 16 años llegaron en bicicleta hasta el océano Pacífico desde San Martín de Los Andes.
La experiencia también permitió descubrir el valor del tándem, una bicicleta que se convirtió para ambos en una forma de comunicación y conexión. A partir de allí comenzaron nuevos desafíos, entre ellos el Camino de Santiago, en España, donde recorrieron 800 kilómetros en 13 días. Para Santiago, además, la bicicleta se transformó en una rutina que le permitió afrontar cambios y desafíos manteniendo un espacio conocido.
Con esa historia como punto de partida nació y creció “Empujando Límites”, una organización que impulsa el ciclismo inclusivo y adaptado. La propuesta busca que personas con discapacidad puedan acceder al deporte y compartirlo con familiares, amigos, voluntarios y otros ciclistas. Los tándems pueden ser utilizados por personas ciegas, con dificultades de equilibrio y por personas con distintas discapacidades.
En Tucumán, el proyecto ya cuenta con Tandem Club Tucumán, que funciona como uno de los grupos que promueven esta actividad. Los encuentros se realizan todos los sábados en la pista de ciclismo del exautódromo del Parque 9 de Julio, donde participan familias y guías voluntarios. La iniciativa busca seguir creciendo y llegar a distintas localidades de la provincia mediante grupos y embajadores que puedan compartir y promover el uso de los tándems.
Más allá de la actividad deportiva, la propuesta apunta a generar espacios de encuentro. Desde Tandem Club Tucumán destacan que pedalear juntos puede favorecer la sociabilización, el vínculo familiar y la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre.