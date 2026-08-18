SociedadActualidad

Una bicicleta, una promesa y muchos límites por empujar

Hoy a las 10 en la Legislatura habrá una charla abierta sobre un proyecto que busca acercar el ciclismo a personas con discapacidad.

TANDEM. La bicicleta puede convertirse en una herramienta de inclusión.
TANDEM. La bicicleta puede convertirse en una herramienta de inclusión.
Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Zemborain y su hijo Santiago brindan hoy una charla en la Legislatura de Tucumán para promover el ciclismo adaptado y la inclusión a través de la ONG Empujando Límites.
  • El proyecto nació tras cumplir la promesa de cruzar los Andes en una bicicleta tándem, superando las barreras del autismo y la hipotonía muscular que padece el joven.
  • La iniciativa impulsa la expansión de grupos locales como el Tandem Club Tucumán para fomentar la socialización, el deporte y la integración familiar de personas con discapacidad.
Resumen generado con IA

Discapacidad, deporte e inclusión. Esos serán los puntos centrales de una charla abierta que se realizará hoy a las 10 en la Legislatura y que será una oportunidad para conocer de cerca una historia familiar que comenzó con una promesa y terminó convirtiéndose en un proyecto que busca transformar la vida de otras personas a través del ciclismo.

La charla tendrá como protagogonistas a Juan Zemborain, fundador de “Empujando Límites”. Estará acompañado por su hijo Santiago, quien tiene autismo e hipotonía muscular. Según contó a LA GACETA Zemborain, cuando Santi tenía siete años, le prometió que, si aprendía a andar en bicicleta, juntos cruzarían los Andes. Después de años de entrenamiento, cumplieron aquella promesa: dos días antes de que Santiago cumpliera 16 años llegaron en bicicleta hasta el océano Pacífico desde San Martín de Los Andes.

La experiencia también permitió descubrir el valor del tándem, una bicicleta que se convirtió para ambos en una forma de comunicación y conexión. A partir de allí comenzaron nuevos desafíos, entre ellos el Camino de Santiago, en España, donde recorrieron 800 kilómetros en 13 días. Para Santiago, además, la bicicleta se transformó en una rutina que le permitió afrontar cambios y desafíos manteniendo un espacio conocido.

Con esa historia como punto de partida nació y creció “Empujando Límites”, una organización que impulsa el ciclismo inclusivo y adaptado. La propuesta busca que personas con discapacidad puedan acceder al deporte y compartirlo con familiares, amigos, voluntarios y otros ciclistas. Los tándems pueden ser utilizados por personas ciegas, con dificultades de equilibrio y por personas con distintas discapacidades.

En Tucumán, el proyecto ya cuenta con Tandem Club Tucumán, que funciona como uno de los grupos que promueven esta actividad. Los encuentros se realizan todos los sábados en la pista de ciclismo del exautódromo del Parque 9 de Julio, donde participan familias y guías voluntarios. La iniciativa busca seguir creciendo y llegar a distintas localidades de la provincia mediante grupos y embajadores que puedan compartir y promover el uso de los tándems.

Más allá de la actividad deportiva, la propuesta apunta a generar espacios de encuentro. Desde Tandem Club Tucumán destacan que pedalear juntos puede favorecer la sociabilización, el vínculo familiar y la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre.

Temas EspañaHonorable Legislatura de TucumánSan Martín de los AndesOcéano PacíficoCamino de Santiago
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Tafí del Valle se vistió de blanco: las mejores postales que dejó la nieve

Tafí del Valle se vistió de blanco: las mejores postales que dejó la nieve

Los jóvenes tucumanos lo explican: qué hay detrás del fenómeno de “farmear aura”

Los jóvenes tucumanos lo explican: qué hay detrás del fenómeno de “farmear aura”

Liberaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Liberaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Comentarios