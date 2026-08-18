Una bicicleta, una promesa y muchos límites por empujar

En Tucumán, el proyecto ya cuenta con Tandem Club Tucumán, que funciona como uno de los grupos que promueven esta actividad. Los encuentros se realizan todos los sábados en la pista de ciclismo del exautódromo del Parque 9 de Julio, donde participan familias y guías voluntarios. La iniciativa busca seguir creciendo y llegar a distintas localidades de la provincia mediante grupos y embajadores que puedan compartir y promover el uso de los tándems.