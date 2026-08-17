Seguridad

Un árbitro de fútbol murió en un brutal choque frontal en Mendoza

El accidente ocurrió en la ruta 60, en Maipú, cuando un Volkswagen T-Cross habría intentado adelantarse por la mano contraria y chocó contra el Peugeot 504 en el que viajaba la víctima. Otras cinco personas resultaron heridas.

TRAGEDIA EN MENDOZA. Murió un árbitro de fútbol en un choque frontal.
TRAGEDIA EN MENDOZA. Murió un árbitro de fútbol en un choque frontal. FOTO/ DIARIO EL SOL DE MENDOZA
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El árbitro Oscar Fernández murió el domingo en Maipú, Mendoza, tras chocar de frente su auto contra una camioneta que intentó un sobrepaso indebido en la ruta 60.
  • El siniestro ocurrió a las 20:30 cuando la víctima salía de un callejón. Cinco personas de la camioneta resultaron heridas de gravedad y la policía halló un arma en el auto.
  • La Justicia investiga la mecánica del choque y perita la pistola secuestrada, mientras los cinco heridos permanecen internados en distintos hospitales locales.
Resumen generado con IA

Un árbitro de fútbol murió este domingo por la noche como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque frontal ocurrido en la ruta 60, en Maipú, Mendoza. La víctima fue identificada como Oscar Fernández, tenía 48 años y era conocido por el apodo de “Chacha”. Por el impacto, otras cinco personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió cerca de las 20.30 e involucró a un Peugeot 504 y una Volkswagen T-Cross. Según informaron medios locales, Fernández salía del callejón Piperbo cuando fue embestido por la camioneta, que habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento por la mano contraria.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Fernández era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento San Martín, y se desempeñaba como árbitro en torneos de fútbol amateur de la zona Este de Maipú.

Una pistola en la guantera

Luego del choque, personal de la Policía Vial realizó las tareas correspondientes y encontró en la guantera del Peugeot 504 una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 22.

El arma fue secuestrada y quedó a disposición de la investigación para que se realicen las pericias correspondientes, según informó el sitio El Sol de Mendoza.

El estado de los cinco heridos

Las cinco personas que viajaban en la Volkswagen T-Cross resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales.

Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento y permanece internada en terapia intensiva del Hospital El Carmen.

Otra mujer, de 54 años, sufrió una fractura de tibia y peroné y una fractura de maxilar inferior. Se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Perrupato.

Una joven de 19 años y un hombre de 20 años presentaron politraumatismos graves y fueron derivados al quirófano del Hospital Central.

Por último, un hombre de 52 años también sufrió politraumatismos. Permanece internado en el Hospital Lagomaggiore, donde se encuentra estable y consciente.

El choque es investigado para determinar las circunstancias en las que se produjo la maniobra que derivó en el impacto frontal y terminó con la vida de Fernández.

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