Un árbitro de fútbol murió en un brutal choque frontal en Mendoza

Un árbitro de fútbol murió este domingo por la noche como consecuencia de las heridas que sufrió en un choque frontal ocurrido en la ruta 60, en Maipú, Mendoza. La víctima fue identificada como Oscar Fernández, tenía 48 años y era conocido por el apodo de “Chacha”. Por el impacto, otras cinco personas resultaron heridas.