Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán: Ferreira fue decisivo y la defensa volvió a responder

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán logró un valioso triunfo en Río Cuarto tras vencer con un gol agónico de Clever Ferreira sobre el final, respaldado por una sólida labor defensiva.
- Ferreira definió tras una asistencia de Godoy, mientras el arquero Ingolotti y el central Vallejo sostuvieron al equipo antes de la expulsión de Galván en el cierre.
- Esta victoria consolida el rendimiento colectivo del Decano en el torneo y ratifica la efectividad de sus figuras para sostener la competitividad en instancias decisivas.
Atlético Tucumán sacó adelante un partido cerrado y sumó una victoria valiosa en Río Cuarto. Clever Ferreira terminó siendo el hombre decisivo con el gol sobre el final, en un equipo que volvió a mostrar firmeza defensiva y capacidad para competir hasta el último minuto.
Luis Ingolotti (7)
Su firmeza empieza a convertirse en una costumbre y el equipo se lo agradece. Estuvo seguro para salir a cortar cada centro y bien parado ante los pocos remates que intentaron los cordobeses.
Leonel Di Plácido (6)
Reemplazó a Maximiliano Villa por segunda vez consecutiva y empieza a mostrar su mejor versión. No pasó sobresaltos en defensa y realizó interesantes aportes en ataque.
Clever Ferreira (7)
Fue determinante en el resultado con aquel remate con el borde interno del pie derecho que abrió el marcador sobre el cierre del partido. El equipo lo necesita en ambas áreas y el paraguayo respondió.
Luciano Vallejo (7)
Los partidos pasan y el central parece asentarse cada vez más en la zaga. Ganó muchísimos duelos, despejó pelotas y se encargó de hablar constantemente con sus compañeros y con el árbitro. Tiene potencial de líder y capitán.
Ignacio Galván (5)
Venía haciendo un buen partido hasta que recibió la expulsión sobre el final y dejó a su equipo con un peligroso tiro libre en contra y un jugador menos para afrontar los últimos minutos.
Renzo Tesuri (6)
En cada partido realiza un desgaste notable, cubriendo incluso zonas que no corresponden estrictamente a su función. Aporta sacrificio en el retroceso, aunque todavía mantiene una deuda en ataque.
Leonel Vega (7)
Otra muestra de consolidación del tucumano en la mitad de la cancha. Recuperó, jugó cuando fue necesario y no dio una pelota por perdida. Otro gran partido.
Lautaro Godoy (7)
Cuando el juego se le hizo esquivo al equipo, nunca dejó de pedirla e intentar, Tuvo recompensa: fue quien asistió a Ferreira para el 1-0. El equipo lo necesita así, determinante.
Franco Nicola (6)
Tuvo un primer tiempo complicado desde la precisión, con algunos tiros de esquina y tiros libres mal ejecutados. Levantó en el complemento, no se escondió y logró sacarse rivales de encima. El despliegue de siempre.
Nicolás Laméndola (6)
Tuvo una tarde mucho menos inspirada que la de Rosario, pero siempre está. La pide constantemente, encara y representa una amenaza permanente para la defensa rival.
Manuel Brondo (6)
No pudo influir demasiado en ofensiva, pero hizo un desgaste notable para marcar la salida de los defensores y cubrir el eje. Su trabajo sin pelota volvió a ser importante.
Rodrigo Granillo (-)
El juvenil ingresó en lugar de Tesuri para darle frescura al ataque. Se ubicó como volante por derecha, lejos de su posición habitual como delantero.
Alexis Canelo (-)
Entró como delantero en lugar de Brondo, aunque no tuvo demasiadas oportunidades para influir en el área rival. También se sumó a colaborar en la pelota parada.
Kevin Ortiz(-)
Ingresó a los 88’ en lugar de Nicola.
Julián Fernández (-)
Entró por Vega para ubicarse como “5” y aportar presencia en la mitad de la cancha.
Gabriel Compagnucci (-)
Fue el recambio de emergencia tras la expulsión de Galván y se ubicó como lateral izquierdo.