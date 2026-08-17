Turismo: cómo le fue a Tucumán respecto del NOA y el país durante el fin de semana largo

Al contrastar estas cifras con los anteriores fines de semana largos de este año, se observa con claridad el declive progresivo en la duración de las estadías y en los volúmenes globales de facturación. En febrero, Carnaval marcó el pico del año con 3 millones de turistas, cuatro días de actividad, una estadía promedio de 3 días y un impacto de más de $1 billón, impulsado por el clima estival y las festividades masivas. En abril, Semana Santa movilizó a 2,85 millones de viajeros con un gasto total de $808.198 millones y una estadía media de 2,6 noches, donde ya comenzaba a consolidarse el recorte en consumos no esenciales. En mayo, la conmemoración patria estructuró un esquema de tres días con fuerte impronta de turismo de cercanía, captando más de 46.000 visitantes en Tucumán. Finalmente, este feriado de agosto representó un movimiento más acotado que los del primer semestre, con la estadía más breve del calendario y un gasto acumulado que llevó el total anual de 2026 a $3,08 billones en siete fines de semana largos.