Turismo: cómo le fue a Tucumán respecto del NOA y el país durante el fin de semana largo

Resumen para apurados
- Tucumán registró un 70% de ocupación este fin de semana largo de agosto, impulsada por el Trasmontaña, en un contexto nacional de menor gasto y estadías más breves.
- El turismo nacional movilizó a un millón de personas con estadías de dos días. La cautela económica llevó a reducir noches de hotel y gastos gastronómicos en toda la región.
- El sector enfrenta el reto de retener visitantes y ofrecer precios competitivos, en un escenario donde los eventos deportivos seguirán siendo clave para traccionar la demanda.
El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín ratificó la dinámica económica que atraviesa al turismo a lo largo de 2026: el público mantiene la decisión de viajar, pero ajusta la estadía a su mínima expresión y administra el gasto con extrema cautela. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron por el país 1.074.171 personas con un impacto económico directo de $ 245.907 millones, marcando una estadía promedio de 2 días y un gasto diario por visitante de $ 114.464.
Al contrastar estas cifras con los anteriores fines de semana largos de este año, se observa con claridad el declive progresivo en la duración de las estadías y en los volúmenes globales de facturación. En febrero, Carnaval marcó el pico del año con 3 millones de turistas, cuatro días de actividad, una estadía promedio de 3 días y un impacto de más de $1 billón, impulsado por el clima estival y las festividades masivas. En abril, Semana Santa movilizó a 2,85 millones de viajeros con un gasto total de $808.198 millones y una estadía media de 2,6 noches, donde ya comenzaba a consolidarse el recorte en consumos no esenciales. En mayo, la conmemoración patria estructuró un esquema de tres días con fuerte impronta de turismo de cercanía, captando más de 46.000 visitantes en Tucumán. Finalmente, este feriado de agosto representó un movimiento más acotado que los del primer semestre, con la estadía más breve del calendario y un gasto acumulado que llevó el total anual de 2026 a $3,08 billones en siete fines de semana largos.
En Tucumán, el comportamiento del sector estuvo fuertemente traccionado por la convocatoria deportiva del Trasmontaña de mountain bike, que funcionó como el gran catalizador de la ocupación en el circuito de las yungas y el perilago. Según el análisis de Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET) y titular de la Cámara de Turismo de Tucumán (Camtuc) y de la Federación de Turismo, el saldo provincial fue positivo gracias a este acontecimiento: "El movimiento turístico en Tucumán estuvo bastante bien. Sin duda impactó el clima en la ciudad, en Yerba Buena y San Javier, pero claramente es el fin de semana donde en Tucumán se genera uno de los eventos más importantes del Norte, que es el Trasmontaña, con más de 2.300 o 2.400 corredores".
De acuerdo con las estimaciones del sector empresarial, la competencia deportiva generó una demanda masiva en áreas clave. "Esto impactó fuertemente en todo lo que es el Valle de La Sala con alquileres de casas y cabañas; San Javier, Yerba Buena y El Cadillal han estado al 100%. También impactó en San Miguel de Tucumán, que para esta época superó el 65% de ocupación, mientras Tafí del Valle estuvo cerca del 70%", detalló Viñuales. El dirigente calculó que el movimiento global provincial rondó entre 48.000 y 49.000 visitantes, con un segmento de entre 7.000 y 9.000 personas movilizadas exclusivamente por la carrera de montaña, generando un impacto económico superior a los $ 6.000 millones y un promedio general de ocupación que orilló el 70% en la provincia.
Estos números dialogan con los relevamientos de base del fin de semana, donde el gasto promedio diario en Tucumán se ubicó en $ 124.400 -por encima de la media nacional- y la ocupación mostró sus picos más intensos en las localidades receptoras de la logística deportiva: El Cadillal, San Javier y Yerba Buena, en contraste con un rendimiento más moderado en los valles y en plazas como San Pedro de Colalao.
Sin embargo, detrás del volumen de concurrentes se consolida un cambio de hábitos marcado por la prudencia presupuestaria. Viñuales remarcó que la retracción no es un fenómeno aislado de la provincia: "Sin duda, al igual que en la mayoría de las localidades turísticas de la Argentina, hay un gran cuidado en el gasto. Uno lo ve en los consumos y en la duración de las estadías: en vez de cuatro noches, para el caso del Trasmontaña fueron tres, o quien antes hacía tres noches alquiló dos. Eso se ha notado con claridad".
El recorte en el ticket promedio también impactó de lleno en la actividad gastronómica y de servicios. "Lo mismo se percibe en la gastronomía: antes se pedía un plato por persona y hoy se ven más platos compartidos o la elección de segundas marcas, por ejemplo en vinos. Todo eso hace que el promedio per cápita baje y obliga a que nuestra actividad se cuide, sobre todo manteniendo precios que sean realmente competitivos respecto a los demás destinos turísticos", sintetizó el titular de la FET.
La brecha de rendimiento frente al resto del Noroeste Argentino (NOA) volvió a evidenciarse en la capacidad de las provincias vecinas para generar convocatorias de escala que retengan al turista. Jujuy se consolidó a la cabeza de la región con un 83% de ocupación provincial promedio, la estadía más prolongada del bloque (2,47 noches) y el mayor gasto diario ($148.860), apalancada por el recital de La Renga en San Salvador, el Toreo de la Vincha en Casabindo y las honras a la Pachamama. Por su parte, Santiago del Estero logró ocupación plena en el área Capital-La Banda gracias a la masiva fiesta folklórica de la Abuela Carabajal, mientras que Termas de Río Hondo promedió el 75% con picos del 87% al 100% en hoteles de 4 y 5 estrellas. Salta sostuvo un flujo continuo hacia Cafayate y Cachi, complementado con el Mercado Medieval en la capital, mientras que Catamarca articuló eventos específicos como la Vuelta de Baquets en la Cuesta de Capillitas y el Desafío Chaski Trail en Fiambalá.
En el plano nacional, las plazas patagónicas de nieve encabezaron la demanda con Bariloche rozando el 100% en su casco urbano (impulsada por la Fiesta Nacional de la Nieve y 24 vuelos diarios), Ushuaia con el 81% y Caviahue con el 90%. En Buenos Aires, Tandil sobresalió con el 90% gracias a su perfil serrano y la Feria del Libro, mientras que la Costa Atlántica continuó en registros moderados de entre el 45% y el 50% en Mar del Plata y Pinamar.
El comportamiento acumulado en los siete fines de semana largos de 2026 ratifica que el turismo doméstico opera bajo la lógica de la inmediatez: reservas sobre la marcha, viajes en auto particular y control estricto del presupuesto. Para Tucumán, donde los grandes eventos deportivos demostraron ser el motor central para llenar plazas hoteleras, el desafío estratégico de cara al último tramo del año continúa siendo retener al excursionista de paso, extender las noches de pernocte formal y sostener tarifas competitivas frente a la cautela del bolsillo nacional.