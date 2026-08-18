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Cómo marcar la cintura y fortalecer la espalda con estos simples ejercicios

Un circuito efectivo y con cero equipamiento que activa tu zona media, mejora tu postura y te ayuda a lucir más definida.

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ARCHIVO Clarín
Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en kinesiología presentaron una rutina diaria de 15 minutos para tonificar la cintura y fortalecer la espalda sin necesidad de equipamiento.
  • El circuito combina ejercicios isométricos y dinámicos para activar el core y aliviar tensiones provocadas por malas posturas y jornadas sedentarias.
  • La práctica constante de estos movimientos previene lesiones lumbares, mejora la alineación postural y promueve cambios físicos duraderos.
Resumen generado con IA

La cintura definida, una espalda fuerte y libre de tensiones, y una postura erguida no solo son objetivos estéticos: también impactan en la salud y el bienestar general. Especialistas en actividad física y kinesiología aseguran que con apenas 15 minutos diarios de ejercicios específicos es posible trabajar esas tres metas al mismo tiempo.

“El secreto está en elegir movimientos que involucren el core -zona media del cuerpo- y la musculatura postural, para combinar tonificación con prevención de dolores”, explica la licenciada en Educación Física, Paula Méndez.

Rutina recomendada

Plancha lateral con cadera elevada: trabaja los oblicuos y ayuda a marcar la cintura. Se sostiene 20 a 30 segundos por lado, en 3 series.

Superman en el suelo: tumbado boca abajo, levantar brazos y piernas a la vez. Fortalece la zona lumbar y estabiliza la columna.

Rotaciones de tronco con banda elástica: mejora la movilidad de la espalda y define la zona abdominal lateral.

Estiramiento del gato y la vaca: ideal para descontracturar y movilizar la columna dorsal y lumbar.

Puente de glúteos: fortalece espalda baja y glúteos, aportando soporte a la zona media.

Por qué funcionan

Estos ejercicios combinan trabajo isométrico (estático) y dinámico, activando músculos profundos que sostienen la columna y afinan la silueta. Al mismo tiempo, los estiramientos suaves incluidos reducen la tensión acumulada por malas posturas o jornadas prolongadas frente a la computadora.

Los kinesiólogos advierten que es clave mantener una respiración controlada y una técnica correcta para evitar lesiones. “La constancia, más que la intensidad, es lo que genera cambios visibles y duraderos”, señala Méndez.

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