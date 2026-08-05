Jaldo viajará a Buenos Aires por la agenda del Norte Grande
El Mandatario tucumano mantendrá reuniones con el jefe de Gabinete de la Nación y con sus pares de Salta, Jujuy y Catamarca para avanzar en una posición común de cara al encuentro del Norte Grande. Entre los principales temas figuran la conectividad, la infraestructura vial y el abastecimiento de gas para las provincias del NOA.
Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viajará este miércoles a Buenos Aires para reunirse con el jefe de Gabinete y mandatarios del NOA por la agenda del Norte Grande.
- Las reuniones previas al encuentro del 12 de agosto abordarán la conectividad, rutas y el cambio en el suministro de gas, que ahora proviene de Vaca Muerta y no de Bolivia.
- La concreción de la planta de reversión del gasoducto permitirá a las provincias del norte garantizar el abastecimiento energético y recuperar su normalidad histórica.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que este miércoles por la tarde viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar una intensa agenda de trabajo que incluirá el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Diego Santilli, y posteriormente se reunirá con los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, con el objetivo de consensuar una agenda común de cara a la próxima reunión del Norte Grande, prevista para el 12 de agosto.
El Gobernador señaló que las provincias del NOA buscan unificar criterios sobre cuestiones estratégicas para el desarrollo regional, entre ellas la conectividad, el estado de las rutas nacionales y el abastecimiento del gas.
En ese sentido, Jaldo advirtió sobre la nueva realidad que atraviesan las provincias del norte respecto al suministro de gas natural.
"Antes el gas provenía de Bolivia y las provincias del Norte éramos las primeras en recibirlo. Hoy el abastecimiento llega desde Vaca Muerta y pasamos de ser los primeros a ser los últimos en la red de distribución. Dependemos del consumo de otras provincias y solo recibimos gas cuando existe disponibilidad", sostuvo.
Frente a este escenario, el Mandatario remarcó la necesidad de avanzar con obras de infraestructura que permitan garantizar el abastecimiento para Tucumán y el resto de la región.
"Queremos plantear la importancia de concretar la planta de reversión del gasoducto, una inversión indispensable para que el gas de Vaca Muerta llegue con normalidad a Tucumán, Salta y Jujuy. Esa obra permitirá que nuestras provincias recuperen el abastecimiento que históricamente tuvieron", concluyó.