Jaldo viajará a Buenos Aires por la agenda del Norte Grande

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que este miércoles por la tarde viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar una intensa agenda de trabajo que incluirá el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Diego Santilli, y posteriormente se reunirá con los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, con el objetivo de consensuar una agenda común de cara a la próxima reunión del Norte Grande, prevista para el 12 de agosto.