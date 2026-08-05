La expulsión de Briñone abre un interrogante en San Martín: qué opciones tiene Orfila para reemplazarlo

La imagen quedó grabada en Mataderos. Santiago Briñone fue con vehemencia a disputar una pelota dividida con Guillermo Ferracuti en la mitad de la cancha y el árbitro Gabriel Gutiérrez no dudó: tarjeta roja directa a los 62 minutos. Una acción que cambió definitivamente el partido para San Martín y que ahora obliga a Alejandro Orfila a volver a mover las piezas. Mientras el plantel transita una nueva semana de entrenamientos, el entrenador ya empezó a llenar y borrar nombres en su libreta. La suspensión del mediocampista obliga al DT a tomar una decisión que podría modificar no solo un nombre, sino también el esquema con el que afrontará el duelo del domingo frente al homónimo “sanjuanino”.