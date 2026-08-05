Adiós a Mary Rivera, falleció a los 82 años la entrañable abuela del Spider-Man: No Way Home

Resumen para apurados
- La actriz filipino-estadounidense Mary Rivera falleció a los 82 años en Hawái tras sufrir un accidente cerebrovascular irreversible, según confirmaron sus familiares.
- Tras un coma profundo causado por el ACV, su familia retiró el soporte vital. La actriz ganó fama mundial por su cómico papel en la película Spider-Man: No Way Home.
- Su partida deja una huella entrañable en la comunidad cinéfila y coincide con nuevos récords de taquilla de la franquicia del Hombre Araña en cines de todo el mundo.
El mundo del cine despide a Mary Rivera, la actriz filipino-estadounidense que interpretó a la abuela del Hombre Araña, que falleció recientemente a los ochenta y dos años. Dicha artista ganó reconocimiento internacional tras participar en una de las entregas más taquilleras de la saga producida por Marvel. Sus parientes comunicaron el triste desenlace luego de atravesar días complejos en un establecimiento sanitario.
La mujer encarnó a la familiar de Ned Leeds, el compañero inseparable de Peter Parker en la pantalla grande. Su labor profesional dejó una marca afectuosa entre los seguidores del superhéroe arácnido. El deceso ocurrió en Hawái, donde recibía cuidados especializados ante un cuadro crítico.
Los últimos días en el centro asistencial
La salud de Rivera decayó súbitamente debido a un accidente cerebrovascular que derivó en coma profundo. Médicos especialistas brindaron diagnósticos poco alentadores respecto a su recuperación neurológica. Aquella situación clínica resultó irreversible según indicaron los reportes oficiales provenientes de la institución hospitalaria.
Ante el panorama desfavorable, el grupo familiar tomó la difícil determinación de retirar el soporte vital. Los allegados permanecieron junto a la artista durante sus instantes finales en el archipiélago pacífico. Esta noticia conmueve actualmente a la comunidad artística que compartió rodajes con ella.
Impacto en el universo cinematográfico
Los espectadores recuerdan especialmente la escena donde solicita a Peter Parker, bajo la piel de Andrew Garfield, quitar telas de araña del techo. Aquel momento cómico dentro de Spider-Man: No Way Home permanece vigente como un hito breve pero significativo. La calidez que aportó al personaje de abuela garantizó su lugar en la memoria colectiva de los fanáticos.
La partida coincide con el éxito rotundo de la cinta Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland. Aquel filme recaudó trescientos sesenta millones de dólares durante su estreno reciente en salas estadounidenses. Dicha cifra convierte a la producción actual en el debut más importante para la franquicia hasta la fecha.