Adiós a Mary Rivera, falleció a los 82 años la entrañable abuela del Spider-Man: No Way Home

El mundo del cine despide a Mary Rivera, la actriz filipino-estadounidense que interpretó a la abuela del Hombre Araña, que falleció recientemente a los ochenta y dos años. Dicha artista ganó reconocimiento internacional tras participar en una de las entregas más taquilleras de la saga producida por Marvel. Sus parientes comunicaron el triste desenlace luego de atravesar días complejos en un establecimiento sanitario.