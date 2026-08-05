Aguilares vivió una multitudinaria fiesta con la Clásica "Triple Monte Bello"
Durante nueve horas de intensa competencia, miles de espectadores y los mejores representantes del NOA colmaron el circuito sobre la Ruta 331. Valentín Castro se consagró en la categoría Élite y Emilia Filgueira festejó en Damas.
Resumen para apurados
- Valentín Castro y Emilia Filgueira triunfaron en la Clásica "Triple Monte Bello" realizada en Aguilares, Tucumán, donde los mejores ciclistas del NOA disputaron la cita regional.
- Con un circuito de nueve horas sobre la repavimentada Ruta 331, el evento incluyó diversas categorías, soporte logístico municipal y tecnología de cronometraje electrónico.
- La masiva convocatoria y la impecable organización consolidan a Aguilares como una sede estratégica del ciclismo en el NOA, impulsando el desarrollo deportivo regional.
Aguilares vivió una verdadera fiesta del ciclismo con una nueva edición de la Clásica "Aguilares Triple Monte Bello", una de las competencias más tradicionales e importantes del calendario del norte argentino. Durante nueve horas de intensa actividad —desde las 9 hasta las 18—, la ciudad recibió a los mejores exponentes del NOA en una jornada que combinó un exigente desafío deportivo, una destacada organización y un masivo acompañamiento del público.
El evento comenzó bajo un cielo completamente nublado, aunque con el correr de las horas el sol se abrió paso y ofreció una tarde ideal para el desarrollo de las carreras. Miles de personas siguieron las alternativas tanto desde el Polideportivo Municipal como a la vera de la Ruta Provincial 331, recientemente repavimentada, transformando el circuito en un escenario de permanente aliento para los corredores.
La prueba tuvo como epicentro el tradicional recorrido que une la avenida Mitre, frente al Polideportivo Municipal, con la localidad de Monte Bello. Cada regreso al punto de partida completaba una vuelta de un trazado que puso a prueba la resistencia, la estrategia y la velocidad de los participantes, quienes debieron afrontar constantes cambios de ritmo.
La Élite, el gran espectáculo
Como sucede cada año, todas las miradas estuvieron puestas en la categoría Élite, encargada de cerrar la jornada. Allí se reunieron los mejores ciclistas de la región, quienes protagonizaron una carrera de alto nivel técnico, con numerosos intentos de fuga, ataques permanentes y un ritmo intenso desde los primeros kilómetros.
El desenlace estuvo a la altura de las expectativas. Valentín Castro mostró autoridad en los momentos decisivos y consiguió una valiosa victoria para quedarse con la prueba más importante del día. Detrás del ganador finalizaron Zacarías Khoder, que ocupó el segundo puesto luego de mantenerse siempre entre los protagonistas, y Kenncy Genini Lucas, quien completó el podio tras otra destacada actuación.
La llegada de la categoría principal fue seguida por una multitud que colmó las instalaciones del Polideportivo Municipal y los distintos sectores del recorrido. Los aplausos acompañaron a los protagonistas después de una competencia exigente que volvió a confirmar el excelente nivel del ciclismo del NOA.
Competencia durante toda la jornada
La actividad comenzó a las 9 con las categorías Máster C y Damas, además de Máster D y Máster E. Posteriormente fue el turno de Promocionales y Juveniles, mientras que antes de la carrera principal se disputó la competencia correspondiente a Máster B.
Cada categoría recorrió una cantidad diferente de giros de acuerdo con la exigencia establecida por la organización, permitiendo que ciclistas de distintas edades y niveles formaran parte de una jornada que reunió a deportistas provenientes de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y otras provincias de la región.
En la categoría Damas, el triunfo quedó en manos de Emilia Filgueira. El segundo puesto fue para Noelia Córdoba, mientras que Soledad Avellaneda completó el podio. Más atrás finalizaron Silvana Cazón y Edith Heredia.
En Máster E, Orlando Bazán se quedó con la victoria, seguido por José Oviedo y Domingo Aguirre. Domingo Villarreal concluyó en la cuarta posición.
En Máster D, Roberto Vázquez fue el vencedor tras una destacada actuación. Francisco Mora terminó segundo, Ramón Oviedo ocupó el tercer lugar y Guillermo Pollard finalizó cuarto.
Por su parte, en Máster C, Julio Poma consiguió imponerse en una categoría que volvió a ofrecer un alto nivel competitivo.
Un operativo para una organización impecable
La competencia contó con un importante despliegue organizativo y la presencia de la intendenta Gimena Mansilla. Se instalaron puestos de hidratación en distintos sectores del circuito, controles vehiculares en las comunas de Los Sarmientos y Monte Bello, y una sala de masajes en el Polideportivo Municipal para asistir a los corredores antes y después de cada prueba.
El Municipio de Aguilares acompañó el evento con una importante cobertura institucional que incluyó fotografías, imágenes aéreas obtenidas mediante drones, entrevistas realizadas por Prensa Municipal, animación, música y el trabajo coordinado de diversas áreas locales.
También participaron efectivos de Tránsito, Defensa Civil, personal de ambulancias y equipos operativos, quienes garantizaron la seguridad de los competidores y del público durante toda la jornada.
Otro de los puntos destacados fue la fiscalización a cargo de Cata Run, que utilizó tecnología de última generación para el cronometraje de las pruebas, brindando precisión y transparencia en cada una de las clasificaciones.
Con una convocatoria multitudinaria, un gran nivel deportivo y una organización que respondió a las exigencias de una competencia de primer nivel, la Clásica Aguilares Triple Monte Bello volvió a consolidarse como una de las citas más importantes del ciclismo del norte argentino, reafirmando el lugar que ocupa Aguilares dentro del calendario regional.