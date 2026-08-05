Aguilares vivió una multitudinaria fiesta con la Clásica "Triple Monte Bello"

Aguilares vivió una verdadera fiesta del ciclismo con una nueva edición de la Clásica "Aguilares Triple Monte Bello", una de las competencias más tradicionales e importantes del calendario del norte argentino. Durante nueve horas de intensa actividad —desde las 9 hasta las 18—, la ciudad recibió a los mejores exponentes del NOA en una jornada que combinó un exigente desafío deportivo, una destacada organización y un masivo acompañamiento del público.