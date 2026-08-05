La odisea de los tucumanos que pasan hasta 12 horas sin agua: “Es imposible vivir así”

“Nos cortan el agua cualquier día y a cualquier hora”. La frase resume el reclamo que desde hace tiempo mantienen los vecinos del pasaje Enzo Bordabehere, ubicado a la altura 750 de la avenida Nicolás Avellaneda, frente al Hospital Centro de Salud. Según relatan, la falta de agua dejó de ser un problema ocasional y se convirtió en una situación cotidiana que altera las actividades más básicas.