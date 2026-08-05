La odisea de los tucumanos que pasan hasta 12 horas sin agua: “Es imposible vivir así”
Resumen para apurados
- Vecinos de San Miguel de Tucumán sufren hoy cortes diarios de agua de hasta 12 horas debido al deterioro de la red obsoleta de cañerías centenarias.
- El problema se agravó con la habilitación de un edificio. Pese a reclamos formales a la SAT y el ERSEPT, la población debe acopiar agua en bidones ante la inacción oficial.
- La falta de soluciones estructurales amenaza con intensificar la crisis durante el verano, poniendo en riesgo la salud e higiene de una comunidad de adultos mayores.
“Nos cortan el agua cualquier día y a cualquier hora”. La frase resume el reclamo que desde hace tiempo mantienen los vecinos del pasaje Enzo Bordabehere, ubicado a la altura 750 de la avenida Nicolás Avellaneda, frente al Hospital Centro de Salud. Según relatan, la falta de agua dejó de ser un problema ocasional y se convirtió en una situación cotidiana que altera las actividades más básicas.
Rosita Abdala, una de las vecinas del lugar, contó a LA GACETA que el inconveniente se arrastra desde hace más de cinco años, pero que se agravó especialmente durante el último tiempo. “Desde el año pasado, cuando habilitaron este edificio que tenemos a media cuadra, fue un desastre”, afirmó.
La situación, explicó, se intensificó durante este invierno. Desde hace más de dos meses, los vecinos aseguran que sufren cortes de entre 10 y 12 horas. En algunas ocasiones, la interrupción se extendió durante toda la noche.
“A veces nos cortaron desde las 9.30 de la mañana hasta el otro día. No teníamos agua ni durante el día ni durante la noche”, relató. Según explicó, cuando el servicio regresa, muchas veces lo hace con muy poca presión: “A la mañana sale una gotita, es un desastre”.
Uno de los principales reclamos de los vecinos es, además, la falta de información. Aseguran que los cortes se producen sin previo aviso y que no existe un horario establecido que les permita organizarse.
“No sabemos nada. Nos cortan, como te digo, a cualquier hora y cualquier día. Sábado, domingo, lunes, martes, feriado. No tenemos día”, sostuvo la mujer.
Reclamos sin respuestas
Ante la reiteración de los cortes, los vecinos realizaron presentaciones ante la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). Sin embargo, aseguran que las notas no tuvieron respuesta.
Abdala contó que incluso concurrió personalmente a las oficinas de la empresa para intentar conocer las razones de la falta de agua. Allí, según relató, recibió como explicación que las cañerías de la zona son muy antiguas y que una solución definitiva demandaría una obra de gran magnitud.
“Nos dijeron que son cañerías viejas, de más de 100 años, y que para hacer un arreglo se necesita una inversión de muchos millones”.
La vecina también relató que intentaron hablar con funcionarios de la empresa, pero no pudieron acceder a ellos. “Yo fui, ellas también y otros vecinos. Queríamos hablar con algún funcionario y nos dijeron que no podíamos”, señaló.
En otra oportunidad, contó que fue derivada al departamento técnico de la SAT. Allí, según su testimonio, le indicaron que se trataba de “una obra grande” que la empresa no podía afrontar y que la solución dependía de “una decisión política”.
“Pero de todas maneras, algo tienen que hacer. No puede ser que todos los días tengamos cortes. Estamos pagando religiosamente la boleta de la SAT”, reclamó.
Un pozo en la calle y más preocupación
Los vecinos también cuestionaron una intervención realizada sobre el pavimento del pasaje. Según relataron, personal que se presentó como perteneciente a la SAT realizó una excavación para revisar o intervenir la cañería.
“Vinieron un sábado. En una hora hicieron ese agujero y después fue peor o más de lo mismo”, contó Abdala. La obra no habría solucionado el problema y el sector quedó con un pozo que, según los vecinos, genera dificultades para quienes circulan por la avenida.
“Después quisieron venir a cerrarlo y nosotros no los dejamos porque realmente no se había solucionado nada”, agregó.
Los vecinos aseguran que la intervención tampoco estuvo acompañada por la señalización correspondiente y expresaron preocupación por el riesgo que representa el pozo para vehículos y motociclistas.
“Cuando tenés agua, tenés que llenar tachos, botellas y bidones”
La falta de agua modifica incluso las rutinas más elementales. Abdala explicó que, cada vez que el servicio regresa, los vecinos intentan almacenar todo lo que pueden para afrontar las horas siguientes.
“Cuando tenés agua, tenés que llenar tachos, botellas, bidones y todo, porque necesitás para el baño, para cocinar y para lavar. Cuando hay agua, ponés a cargar; cuando no hay, esperás. Todos los días es lo mismo”, describió.
Los cortes, además, no siempre tienen un horario previsible. “Te vuelve el agua a la una de la mañana, que ni te enterás. A veces a las dos, a veces a las tres. Al otro día vuelve un chorrito fino hasta que se corta de vuelta”, relató.
El temor de los vecinos es que el problema se profundice durante el verano, cuando las temperaturas elevadas vuelven todavía más indispensable contar con el servicio.
“El verano se agudiza. ¿Te imaginás 12 horas sin agua con el calor que hace? ¿Cómo hacemos para la higiene? ¿Cómo se lava, se cocina y se hacen todas esas cosas? No se puede”, advirtió.
A la dificultad se suma una cuestión etaria: gran parte de quienes viven en el pasaje son adultos mayores. Para ellos, juntar agua en baldes y bidones representa un esfuerzo adicional.
“La mayoría de las personas que vivimos acá somos gente mayor. En los edificios no les falta el agua, pero nosotros no podemos vivir así”, sostuvo.
Silvia Romero, otra de las vecinas que acompañó el reclamo, coincidió con Abdala y remarcó el impacto que los cortes tienen en la vida diaria. “Somos gente mayor, bastante mayor, y cuesta. Cuesta realmente cuando uno quiere ir al baño y tiene que ver si tiene suerte, meterse al baño con miedo a que se corte en el medio”, expresó.
En el pasaje, los vecinos colocaron carteles para visibilizar el reclamo. “El agua es un derecho”, “Pasaje sin agua” y “La SAT no atiende nuestros reclamos” son algunos de los mensajes que exhiben mientras esperan una respuesta.
Mientras tanto, aseguran que siguen pagando sus facturas y reclamando por un servicio que consideran indispensable. “No tenemos derecho a estar pasando lo que estamos viviendo”, concluyó Abdala.