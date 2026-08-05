Gabriel Milito rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con River
El entrenador de Chivas de Guadalajara fue consultado por el supuesto interés del "Millonario" y dejó una respuesta contundente. Además, reafirmó su compromiso con el club mexicano y aseguró que su único objetivo es salir campeón.
Resumen para apurados
- Gabriel Milito negó rumores sobre su llegada a River Plate durante una conferencia de Chivas en México, reafirmando su compromiso de buscar un título con el club.
- El DT argentino, con contrato en Chivas hasta 2027 y 46 partidos dirigidos desde mayo de 2025, desmintió su salida antes de su debut internacional ante Los Angeles FC.
- Sus declaraciones disipan las especulaciones sobre la conducción de River y aseguran la continuidad de su proyecto deportivo para conseguir un título en el fútbol mexicano.
Gabriel Milito decidió ponerle fin a las especulaciones sobre un posible futuro en River. En la conferencia de prensa previa al debut de Chivas de Guadalajara en la Leagues Cup, el entrenador argentino fue consultado por los rumores que lo ubican como uno de los candidatos para asumir en el club de Núñez y respondió con firmeza, dejando en claro cuál es hoy su prioridad.
Sin entrar en detalles sobre las versiones que circularon en los últimos días, el exdefensor de Independiente, Barcelona y la Selección optó por enviar un mensaje claro de compromiso con la institución mexicana.
La contundente respuesta de Milito
Consultado sobre el supuesto interés de River, Milito evitó alimentar la posibilidad de una salida y respondió de manera tajante. "No tengo nada para decir. Ya algo me conocen", expresó en un primer momento.
Luego reforzó su postura con una declaración que buscó despejar cualquier tipo de duda sobre su futuro inmediato. "Tengo un compromiso muy grande con este club y estoy enfocado solamente en eso", afirmó.
El entrenador también remarcó cuál es el objetivo que persigue desde que asumió en Chivas. "Intentaré, junto a los jugadores y los dirigentes, conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo", sostuvo.
Las declaraciones llegan en medio de las versiones que lo señalaban como una de las alternativas que analizaba River para el futuro de su banco de suplentes. Sin embargo, Milito dejó en claro que no tiene intenciones de distraerse con rumores mientras conduce al conjunto mexicano.
El técnico argentino tiene contrato con Chivas hasta mediados de 2027 y mantiene la ilusión de conquistar un título con la institución, una meta que todavía no pudo alcanzar desde su llegada en mayo de 2025.
Hasta el momento, dirigió 46 partidos, con un balance de 24 victorias, ocho empates y 14 derrotas, números que reflejan una campaña con más triunfos que caídas, aunque todavía sin coronaciones.
En el actual torneo de la Liga MX, Chivas ocupa el 12° puesto, con cuatro puntos obtenidos gracias a una victoria, un empate y una derrota en las primeras tres jornadas.
Ahora, el principal desafío para Milito será el debut de su equipo en la Leagues Cup, donde este miércoles enfrentará a Los Ángeles FC (LAFC) con la intención de comenzar el certamen internacional con una victoria. Mientras tanto, el entrenador dejó en claro que su cabeza está exclusivamente en el presente y que, por ahora, River Plate no forma parte de sus planes.