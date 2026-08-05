Gabriel Milito rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan con River

Gabriel Milito decidió ponerle fin a las especulaciones sobre un posible futuro en River. En la conferencia de prensa previa al debut de Chivas de Guadalajara en la Leagues Cup, el entrenador argentino fue consultado por los rumores que lo ubican como uno de los candidatos para asumir en el club de Núñez y respondió con firmeza, dejando en claro cuál es hoy su prioridad.