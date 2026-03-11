El negocio gastronómico de Linda Raff, esposa del Papu Gómez: el restaurante argentino que abrió en Italia

Linda Raff, la esposa del futbolista Papu Gómez, encontró un camino propio lejos de las canchas con un exitoso negocio gastronómico que refleja sus raíces argentinas. La empresaria logró transformar su experiencia de vida en el exterior en un proyecto con identidad propia que hoy se destaca en Italia.
Su propuesta se convirtió en un espacio que combina tradición, parrilla argentina y diseño, pensado para transmitir la cultura del país a miles de kilómetros de casa.
El restaurante argentino que abrió Linda Raff en Italia
El proyecto gastronómico de Linda Raff nació durante la etapa en la que el futbolista jugaba en Atalanta BC. Entre 2014 y 2020 la familia vivió en la ciudad de Bérgamo, donde la emprendedora decidió abrir su primer restaurante.
El local se llama Boedo, un restaurante argentino que busca recrear sabores tradicionales y mantener viva la conexión con el país.
La propuesta gastronómica tiene como eje central la parrilla argentina, con cortes de carne clásicos y una carta de vinos que incluye etiquetas destacadas de bodegas argentinas. Cada detalle del lugar —desde la decoración hasta la selección de platos— fue pensado para reflejar identidad, tradición y recuerdos ligados a Argentina.
Cómo es comer en Boedo, el restaurante de Linda Raff
Comer en Boedo implica disfrutar de una experiencia gastronómica típica argentina en pleno norte de Italia. El menú incluye diferentes cortes de carne a la parrilla, opciones elaboradas y acompañamientos tradicionales.
La propuesta también suma una carta de vinos con fuerte presencia de etiquetas argentinas, un guiño directo a las raíces de la pareja.
El restaurante combina gastronomía y diseño en un espacio que busca recrear el espíritu de los restaurantes porteños, algo que lo convirtió en un punto de encuentro para argentinos en Italia y para locales interesados en conocer la cultura culinaria del país.
Linda Raff y Papu Gómez, una historia de más de 20 años
La historia de Linda Raff y el Papu Gómez comenzó mucho antes de la fama del futbolista. Ambos se conocieron en la escuela y desde entonces se volvieron inseparables.
A lo largo de más de dos décadas de relación, Raff acompañó cada etapa de la carrera profesional del jugador, lo que implicó mudanzas y nuevas experiencias en distintos países.
En ese recorrido, la empresaria logró desarrollar proyectos propios y transformar su vida en el exterior en oportunidades de negocio.
Los otros emprendimientos de Linda Raff
Además del restaurante Boedo, Linda Raff también invirtió en otros proyectos que reflejan su perfil emprendedor.
Uno de ellos está vinculado al mundo tecnológico: una empresa de memorabilia digital basada en Non-fungible token, que le permitió explorar el universo digital y del entretenimiento.
También creó un centro de medicina deportiva, una iniciativa conectada con la trayectoria profesional del futbolista y con el mundo del alto rendimiento.
Una vida entre negocios, familia y fútbol
Hoy Linda Raff se posiciona como una empresaria que logró construir proyectos propios mientras acompañaba la carrera internacional del Papu Gómez.
Con su restaurante argentino en Bérgamo, sus iniciativas tecnológicas y sus inversiones vinculadas al deporte, la emprendedora supo convertir su vida nómade en una serie de oportunidades que combinan cultura, gastronomía y negocios.