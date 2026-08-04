Fabián Berlanga renunciaría a la presidencia de Vélez tras la crisis con los hinchas

Con el correr de los meses, el panorama deportivo cambió por completo. Bajo la conducción de Gustavo Quinteros, Vélez recuperó protagonismo, volvió a dar una vuelta olímpica y sentó las bases de un proyecto competitivo. Sin embargo, esa mejora en el rendimiento nunca logró trasladarse a la relación entre la dirigencia y una parte importante de los socios e hinchas.