DeportesFútbol

Fabián Berlanga renunciará a la presidencia de Vélez tras la crisis con los hinchas

El presidente del "Fortín" presentará su renuncia en la reunión de Comisión Directiva prevista para este jueves. El conflicto por el homenaje a Gustavo Quinteros habría sido el detonante de una decisión que abre un escenario de incertidumbre institucional.

Fabián Berlanga renunciará a su puesto como presidente de Vélez.
Fabián Berlanga renunciará a su puesto como presidente de Vélez.
Hace 11 Min

La estabilidad deportiva de Vélez no alcanzó para sostener la paz puertas adentro. Mientras el equipo consiguió recuperar protagonismo en el torneo local, la situación institucional del club atraviesa uno de sus momentos más delicados. Fabián Berlanga, presidente de la institución desde fines de 2023, tiene decidido presentar su renuncia y poner fin de manera anticipada a su gestión.

La salida del dirigente se oficializaría este jueves, durante la reunión de Comisión Directiva. Aunque todavía resta la comunicación formal, distintos sectores del club dan por irreversible una decisión que deja al "Fortín" frente a un nuevo desafío institucional y obliga a definir quién conducirá el club en los próximos meses.

El conflicto que precipitó la decisión

Berlanga asumió la presidencia en noviembre de 2023, en uno de los contextos más complejos que vivió Vélez en los últimos años. Apenas una semana después de su llegada al cargo, el equipo consiguió evitar el descenso tras imponerse en un partido decisivo frente a Colón, un resultado que marcó el inicio de una etapa de reconstrucción.

Con el correr de los meses, el panorama deportivo cambió por completo. Bajo la conducción de Gustavo Quinteros, Vélez recuperó protagonismo, volvió a dar una vuelta olímpica y sentó las bases de un proyecto competitivo. Sin embargo, esa mejora en el rendimiento nunca logró trasladarse a la relación entre la dirigencia y una parte importante de los socios e hinchas.

El punto de quiebre se produjo durante el último encuentro frente a Independiente, disputado en el estadio José Amalfitani. Antes del partido, la dirigencia decidió realizar un homenaje a Quinteros, hoy entrenador del conjunto de Avellaneda y uno de los responsables del reciente éxito futbolístico del club.

La decisión generó una fuerte reacción en las tribunas. Berlanga fue blanco de insultos y cuestionamientos que continuaron incluso después de la victoria de Vélez. Ese episodio habría terminado de convencer al presidente de que su ciclo al frente de la institución estaba agotado.

Qué puede pasar ahora

La renuncia de Berlanga abre un escenario de incertidumbre política. De acuerdo con el estatuto del club, la presidencia debería quedar en manos del vicepresidente primero, Augusto Costa. Sin embargo, su escasa participación en la vida institucional durante los últimos meses genera dudas sobre cómo se desarrollará la transición.

En caso de que esa alternativa no prospere, también aparece en la línea sucesoria el vicepresidente segundo, Nelson Pugliese. Mientras tanto, distintos sectores políticos ya analizan el futuro del club y no se descarta que la crisis termine desembocando en un llamado a elecciones anticipadas, previstas inicialmente para noviembre.

De esta manera, Vélez afronta una nueva etapa en la que deberá resolver su conducción institucional sin perder de vista el buen presente futbolístico que consiguió construir dentro de la cancha.

Temas Club Atlético Vélez SarsfieldTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja
1

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
2

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio
3

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía
4

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo
5

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
2

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
3

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
4

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

La tormenta perfecta de los delitos económicos
5

La tormenta perfecta de los delitos económicos

Más Noticias
Del objetivo de escapar del descenso a pelear arriba: el cambio que impulsa César Falcioni en Atlético

Del objetivo de escapar del descenso a pelear arriba: el cambio que impulsa César Falcioni en Atlético

Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte

Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Thiago Aguirre, la joya tucumana que hizo historia en Vélez: con 17 años marcó el gol del triunfo ante Independiente

Thiago Aguirre, la joya tucumana que hizo historia en Vélez: con 17 años marcó el gol del triunfo ante Independiente

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: Hay que mirar el vaso medio lleno

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: "Hay que mirar el vaso medio lleno"

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

Comentarios