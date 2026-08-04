Fabián Berlanga renunciará a la presidencia de Vélez tras la crisis con los hinchas
El presidente del "Fortín" presentará su renuncia en la reunión de Comisión Directiva prevista para este jueves. El conflicto por el homenaje a Gustavo Quinteros habría sido el detonante de una decisión que abre un escenario de incertidumbre institucional.
La estabilidad deportiva de Vélez no alcanzó para sostener la paz puertas adentro. Mientras el equipo consiguió recuperar protagonismo en el torneo local, la situación institucional del club atraviesa uno de sus momentos más delicados. Fabián Berlanga, presidente de la institución desde fines de 2023, tiene decidido presentar su renuncia y poner fin de manera anticipada a su gestión.
La salida del dirigente se oficializaría este jueves, durante la reunión de Comisión Directiva. Aunque todavía resta la comunicación formal, distintos sectores del club dan por irreversible una decisión que deja al "Fortín" frente a un nuevo desafío institucional y obliga a definir quién conducirá el club en los próximos meses.
El conflicto que precipitó la decisión
Berlanga asumió la presidencia en noviembre de 2023, en uno de los contextos más complejos que vivió Vélez en los últimos años. Apenas una semana después de su llegada al cargo, el equipo consiguió evitar el descenso tras imponerse en un partido decisivo frente a Colón, un resultado que marcó el inicio de una etapa de reconstrucción.
Con el correr de los meses, el panorama deportivo cambió por completo. Bajo la conducción de Gustavo Quinteros, Vélez recuperó protagonismo, volvió a dar una vuelta olímpica y sentó las bases de un proyecto competitivo. Sin embargo, esa mejora en el rendimiento nunca logró trasladarse a la relación entre la dirigencia y una parte importante de los socios e hinchas.
El punto de quiebre se produjo durante el último encuentro frente a Independiente, disputado en el estadio José Amalfitani. Antes del partido, la dirigencia decidió realizar un homenaje a Quinteros, hoy entrenador del conjunto de Avellaneda y uno de los responsables del reciente éxito futbolístico del club.
La decisión generó una fuerte reacción en las tribunas. Berlanga fue blanco de insultos y cuestionamientos que continuaron incluso después de la victoria de Vélez. Ese episodio habría terminado de convencer al presidente de que su ciclo al frente de la institución estaba agotado.
Qué puede pasar ahora
La renuncia de Berlanga abre un escenario de incertidumbre política. De acuerdo con el estatuto del club, la presidencia debería quedar en manos del vicepresidente primero, Augusto Costa. Sin embargo, su escasa participación en la vida institucional durante los últimos meses genera dudas sobre cómo se desarrollará la transición.
En caso de que esa alternativa no prospere, también aparece en la línea sucesoria el vicepresidente segundo, Nelson Pugliese. Mientras tanto, distintos sectores políticos ya analizan el futuro del club y no se descarta que la crisis termine desembocando en un llamado a elecciones anticipadas, previstas inicialmente para noviembre.
De esta manera, Vélez afronta una nueva etapa en la que deberá resolver su conducción institucional sin perder de vista el buen presente futbolístico que consiguió construir dentro de la cancha.