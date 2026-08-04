Causa del fentanilo adulterado: allanaron el Ministerio de Salud nacional y detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

La investigación determinó que las 154.530 ampollas correspondientes al lote 31202 fueron distribuidas en 51 establecimientos públicos y privados de salud de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia logró recuperar 64.003 ampollas y estableció que alrededor de 40.473 fueron efectivamente administradas. Respecto del lote 31244, integrado por 151.430 ampollas, se recuperaron 121.233 y se concluyó que no fueron suministradas a pacientes.