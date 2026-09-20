Los pacientes cada vez más deciden sobre su salud fuera del consultorio

En ese contexto, las decisiones que se tomen sobre modelos de atención van a definir no solo la experiencia del paciente, sino también la sostenibilidad del sistema. Distintos estudios de mercado en la región muestran un crecimiento sostenido en el uso de canales digitales para tomar decisiones vinculadas a la salud, en línea con un rol cada vez más activo de los usuarios en el cuidado personal.