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Ciberseguridad: ofrecen becas del 100% para estudiar una diplomatura virtual desde Argentina

El programa será dictado online por la Universidad de Chile durante 12 semanas. La convocatoria vence el 7 de agosto y tiene un cupo máximo de 30 participantes.

CIBERSEGURIDAD. Argentina forma parte de los países invitados a participar de la segunda edición del programa, impulsado por organismos de cooperación de Chile y Japón. / UNSPLASH
CIBERSEGURIDAD. Argentina forma parte de los países invitados a participar de la segunda edición del programa, impulsado por organismos de cooperación de Chile y Japón. / UNSPLASH
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Chile y Japón ofrecen becas del 100% a profesionales de Argentina y la región para estudiar ciberseguridad virtual en la Univ. de Chile. Postulaciones hasta el 7 de agosto.
  • El curso online durará 12 semanas y cuenta con un cupo máximo de 30 becarios. Los postulantes deben contar con título previo y enviar su documentación al Punto Focal nacional.
  • La capacitación busca fortalecer la respuesta regional ante desafíos digitales, exigiendo un plan de acción práctico e impulsando redes de colaboración internacional.
Resumen generado con IA

Una formación internacional, clases online y una beca que cubre el costo completo del programa. Esa es la propuesta del Diploma Internacional en Ciberseguridad, segunda edición online 2026, destinado a profesionales de América Latina y el Caribe. Argentina está entre los países invitados y la convocatoria vence el viernes 7 de agosto.

El programa será dictado por la Universidad de Chile entre el 25 de agosto y el 19 de noviembre de 2026. Tendrá una duración de 12 semanas, con 72 horas de clases, talleres y actividades grupales sincrónicas, distribuidas en dos sesiones semanales de tres horas cada una.

La iniciativa surge de un proyecto de cooperación entre Chile y Japón y busca fortalecer la formación de profesionales capaces de afrontar desafíos vinculados con la ciberseguridad, la economía digital y los procesos de transformación digital.

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Qué cubre la beca de ciberseguridad

Las personas seleccionadas tendrán cubierto el 100% de la matrícula y el arancel del programa, además del certificado digital de aprobación.

La formación será completamente virtual, a través de Zoom y de la plataforma U-Cursos de la Universidad de Chile. Las clases se dictarán en español.

El programa tiene un cupo máximo de 30 participantes entre todos los países invitados, sin una cantidad de lugares establecida para cada nación. Entre los países convocados se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros de América Latina y el Caribe.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está destinada a profesionales que cumplan con una serie de requisitos. Entre ellos:

- Ser ciudadano y residente de alguno de los países convocados.

- Contar con título de grado, título técnico de nivel superior o título profesional universitario.

- Tener experiencia laboral en el ámbito público o privado vinculada con la temática del programa.

- No pertenecer a las Fuerzas Armadas ni a la Defensa Nacional.

- Contar con conexión a internet y disponibilidad de al menos seis horas semanales para las actividades online.

- Tener acceso a cámara y micrófono para las clases virtuales.

La convocatoria además establece que se priorizará a quienes trabajen en proyectos vinculados con el desarrollo nacional de sus respectivos países.

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Cómo postularse y hasta cuándo hay tiempo

El 7 de agosto de 2026 es la fecha límite para la recepción de postulaciones. El trámite tiene un punto clave: los interesados no deben enviar la documentación directamente al programa, sino presentarla ante el Punto Focal correspondiente de su país de origen, que debe oficializar la candidatura.

Entre los documentos solicitados figuran el formulario de postulación firmado, un reporte inicial del Plan de Acción, una carta de compromiso, certificados laborales y de compromiso institucional y el certificado de título.

La selección estará a cargo de un comité técnico integrado por representantes de JICA, AGCID y la universidad. Los resultados se publicarán el 14 de agosto en el sitio web de AGCID.

Una formación pensada para aplicar lo aprendido

El diploma apunta a que los participantes puedan asumir desafíos de mayor complejidad en ciberseguridad dentro de sus organizaciones. También deberán elaborar un Plan de Acción relacionado con los contenidos del programa y tendrán la posibilidad de formar una red con otros profesionales para intercambiar experiencias y buenas prácticas.

Para quienes cumplen con el perfil y buscan sumar una especialización internacional a su recorrido profesional, la fecha clave es el 7 de agosto. La convocatoria ya está abierta y el proceso de selección definirá a los 30 participantes que accederán a la beca. Toda la información está en la página oficial.

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