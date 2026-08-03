Política

La Justicia le pidió a Lilia Lemoine que deje de hablar de Ian Moche

El fiscal dispuso una medida preventiva para evitar que se profundice el conflicto mientras avanza la investigación contra la diputada.

Ian Moche denunció a Lilia Lemoine. Foto tomada de internet.
Ian Moche denunció a Lilia Lemoine. Foto tomada de internet.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Argentina intimó a la diputada Lilia Lemoine a no hablar del activista con autismo Ian Moche para evitar escalar el conflicto tras sus descalificaciones públicas.
  • La medida preventiva del fiscal Biglino surge luego de que Lemoine cuestionara la condición de Ian y acusara a su madre de usarlo para ganar dinero ante protestas.
  • La Justicia determinará si los dichos de Lemoine entran en la libertad de expresión o si violaron derechos, lo que podría derivar en una causa penal por desobediencia.
Resumen generado con IA

La Justicia intimó a la diputada nacional Lilia Lemoine a que deje de hacer declaraciones públicas sobre Ian Moche, el adolescente con autismo que se convirtió en una de las caras más visibles del reclamo contra los recortes del Gobierno en el área de discapacidad.

La resolución le ordena abstenerse de realizar menciones, directas o indirectas, sobre Ian y sobre su condición dentro del espectro autista. El fiscal Hernán Biglino aclaró que no se trata de una medida cautelar, sino de una decisión preventiva para evitar que el conflicto siga escalando mientras avanza la investigación.

La intimación también advierte sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento. Si Lemoine vuelve a referirse públicamente al adolescente, podría enfrentar una causa por desobediencia, lo que implicaría que el expediente deje de tramitar en el ámbito contravencional y pase al fuero penal.

De qué se acusa a Lilia Lemoine

La causa se originó por una serie de declaraciones públicas de la legisladora. Entre ellas, haber afirmado que Ian era “supuestamente autista”, acusar a su madre, Marlene Spesso, de hacerlo “actuar de autista” y sostener que lo utilizaba para “figurar” y “ganar plata”.

En una resolución anterior, el fiscal también rechazó gran parte de las medidas de prueba solicitadas por la defensa de Lemoine. Consideró que los conflictos familiares mencionados por su entorno no guardan relación con el objeto de la investigación, que se limita a las expresiones públicas atribuidas a la diputada.

Qué puede pasar ahora

El próximo paso será determinar si las declaraciones de Lemoine estuvieron amparadas por la libertad de expresión o si, por el contrario, vulneraron los derechos del adolescente. Esa definición será clave para establecer si la causa continúa en el ámbito contravencional o deriva en otras responsabilidades judiciales.

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