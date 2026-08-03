Avellaneda Central conquistó el NOA y sueña en grande en la Liga Federal Formativa U-15

Resumen para apurados
- La categoría U15 de Avellaneda Central de Tucumán se consagró como el mejor equipo del NOA y clasificó a la cuarta fase de la Liga Federal Formativa de básquetbol.
- Tras superar fases en Santiago del Estero y Salta, el equipo logró avanzar invicto. La comunidad del club realiza eventos y colectas para financiar los viajes del torneo.
- El 15 y 16 de agosto competirán en la cuarta fase frente a equipos del NOA y NEA, buscando licitar la sede para jugar en Tucumán y avanzar hacia las finales nacionales.
Avellaneda Central continúa escribiendo una página destacada en el básquet formativo tucumano. La categoría U15 del club se consagró campeona del primer torneo de la temporada 2026 organizado por la Federación Tucumana de Básquetbol y, a partir de ese logro, obtuvo la clasificación a la Liga Federal Formativa 2026 que organiza la Confederación Argentina de Básquet.
El equipo dirigido por Ramiro Molina no solo representó con éxito a Tucumán, sino que se transformó en uno de los mejores equipos del Noroeste Argentino luego de una campaña que combinó buen juego, carácter y un enorme esfuerzo colectivo, tanto dentro como fuera de la cancha.
El camino comenzó en la primera fase, disputada en Santiago del Estero. Allí Avellaneda Central finalizó en el segundo lugar de la zona tras conseguir importantes victorias sobre Quimsa y Olímpico de La Banda. La única derrota fue frente a Independiente de Santiago del Estero, aunque ambos equipos lograron avanzar a la siguiente instancia del certamen.
La revancha llegó en la segunda fase, que se desarrolló en Salta. El conjunto tucumano mostró una notable evolución y consiguió una actuación perfecta. Primero derrotó a Independiente de Santiago del Estero, tomándose desquite de la caída sufrida en la etapa anterior. Luego superó al anfitrión Gimnasia y Tiro y cerró su participación con un triunfo frente a Cachorros de Salta.
Gracias a esas tres victorias, Avellaneda Central terminó como el mejor equipo del NOA y obtuvo el premio mayor: la clasificación directa a la cuarta fase de la Liga Federal Formativa, evitando una instancia eliminatoria y consolidándose entre los principales protagonistas del certamen nacional.
La próxima cita será el 15 y 16 de agosto. En esa cuarta fase volverá a cruzarse con Independiente de Santiago del Estero y también enfrentará a los equipos que finalicen cuarto y quinto en la región NEA. La sede todavía no está definida, ya que será otorgada mediante el sistema de licitación, aunque desde Avellaneda Central ya trabajan para intentar organizar el cuadrangular en Tucumán y aprovechar el apoyo de su gente.
Más allá de los resultados deportivos, el camino hacia la Liga Federal también implicó un enorme esfuerzo económico. El cuerpo técnico, los dirigentes, los jugadores y las familias llevan adelante distintas iniciativas para reunir los fondos necesarios para afrontar los viajes y la organización de la competencia. Entre ellas se destacan rifas, ventas de pollos a la parrilla, torneos de básquet 3x3, concursos de triples, clases de pilates y ventas de picadas, actividades que reflejan el compromiso de toda la comunidad del club con el sueño de los chicos.
"Estamos haciendo rifas, vendemos pollos a la parrilla, organizamos torneos de 3x3, concursos de triples, clases de pilates y también picadas para poder recaudar fondos. Todos colaboran para que los chicos puedan seguir compitiendo", explicó el entrenador Ramiro Molina.
El plantel campeón está integrado por Fabrizzio Monteleone Penida, Alejo Pérez Achával, Benjamín Ladetto, Tomás Herrera, Santino Costilla, Carlos González, José Luis Vilaseca, Tomás Cabrera, Lautaro Cruzado, Faustino Palomares, Agustín Correa, Felipe Bravo Arenas, Julio Rodríguez Ortega, Gerónimo Sánchez y Gerónimo Trejo.
El cuerpo técnico está conformado por Ramiro Molina como entrenador, Kalil Giménez Achar como asistente, Samuel Quintana como preparador físico y Gonzalo Bustos como presidente de la delegación.
Con el título tucumano ya asegurado y el liderazgo del NOA en la Liga Federal Formativa, Avellaneda Central se ilusiona con seguir haciendo historia. El próximo objetivo será superar la cuarta fase y continuar su camino hacia las instancias decisivas del torneo nacional, representando al básquet tucumano entre los mejores equipos formativos del país.