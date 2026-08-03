Avellaneda Central conquistó el NOA y sueña en grande en la Liga Federal Formativa U-15

Más allá de los resultados deportivos, el camino hacia la Liga Federal también implicó un enorme esfuerzo económico. El cuerpo técnico, los dirigentes, los jugadores y las familias llevan adelante distintas iniciativas para reunir los fondos necesarios para afrontar los viajes y la organización de la competencia. Entre ellas se destacan rifas, ventas de pollos a la parrilla, torneos de básquet 3x3, concursos de triples, clases de pilates y ventas de picadas, actividades que reflejan el compromiso de toda la comunidad del club con el sueño de los chicos.