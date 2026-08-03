Iban a festejar los 15 años de su hija, un árbol cayó sobre la camioneta y ambos murieron

Resumen para apurados
- Un matrimonio murió el sábado en la Ruta 143, Mendoza, cuando un árbol cayó sobre su camioneta por ráfagas del viento Zonda mientras viajaban con su hija de 15 años.
- La pareja viajó a San Rafael a buscar a su hija para celebrar sus 15 años. El árbol colapsó la parte delantera del vehículo; la joven y otra acompañante sobrevivieron.
- Las dos sobrevivientes se recuperan fuera de peligro en el Hospital Scaravelli. Las autoridades realizaron cortes preventivos por la alerta meteorológica en la zona.
Una familia de Mendoza se preparaba para celebrar un cumpleaños muy especial. La hija de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi cumplía 15 años y sus padres habían decidido ir a buscarla personalmente después de una jornada deportiva de hockey en San Rafael. Querían pasar el día con ella y ultimar los detalles de la fiesta que tenían prevista para el fin de semana siguiente.
Pero el viaje terminó en tragedia. El último sábado, la camioneta en la que circulaba el matrimonio fue aplastada por un árbol de gran porte que cayó sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 621, en el sector conocido como Paso de Las Carretas, en Mendoza. Ambos murieron prácticamente en el acto.
Fabio Germán Pompei tenía 46 años y Fabiana Piedi era una persona muy querida dentro del ambiente del hockey provincial. Los dos eran vecinos de Charcas de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo.
El accidente ocurrió en medio de una alerta amarilla por viento Zonda. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, alrededor de las 16.35, mientras transitaban por la ruta, un árbol de grandes dimensiones cedió ante la fuerza de las ráfagas y cayó prácticamente sobre la parte delantera de la camioneta.
Pompei conducía y Piedi viajaba en el asiento del acompañante. El impacto fue de tal magnitud que ambos murieron prácticamente en el acto.
El aviso al 911 y un dramático rescate
El primer aviso llegó al 911 a través de varios llamados que alertaron sobre la caída del árbol sobre un vehículo. Cuando los efectivos de la Comisaría 18° y los equipos de emergencia llegaron al lugar, comprobaron que dos vehículos estaban involucrados en el siniestro.
Dentro de uno de ellos encontraron los cuerpos de las dos personas fallecidas. Una tercera víctima permanecía atrapada y esperaba ser rescatada.
Era la hija adolescente del matrimonio, que ese día cumplía 15 años. La joven viajaba junto a otra mujer de 52 años, Andrea Roxana Fariña, oriunda de Río Cuarto, Córdoba.
Ambas sobrevivieron al impacto y fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli. Fuentes sanitarias indicaron que evolucionan favorablemente y permanecen fuera de peligro.
La adolescente sufrió lesiones compatibles con el impacto y permanece acompañada por familiares y profesionales. Fariña presentó traumatismos de distinta consideración, aunque sin riesgo de vida.
Una camioneta destruida en la parte delantera
La violencia del impacto quedó expuesta en el estado en que quedó el vehículo.
La estructura del techo sobre las plazas delanteras colapsó por completo. El parante izquierdo quedó retorcido hacia el interior del habitáculo y el parabrisas desapareció.
Los bomberos debieron cortar parte de la carrocería para poder rescatar a las víctimas.
La parte trasera, en cambio, conservó gran parte de su estructura. Esa diferencia permitió que la adolescente y la otra ocupante pudieran sobrevivir al impacto.
Las fuertes ráfagas que afectaban la zona obligaron además a desplegar un operativo especial sobre la calzada, debido al riesgo de que otros árboles también cedieran.
Mientras los rescatistas trabajaban para remover el tronco y liberar el vehículo, se dispusieron cortes preventivos. En el operativo participaron policías, bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Habían ido a buscarla para celebrar sus 15
Con el paso de las horas se conoció el contexto que volvió todavía más dolorosa la tragedia.
La familia se dirigía hacia un fin de semana especial que había sido organizado por el cumpleaños de la adolescente. Antes del accidente, la joven había viajado junto con las divisiones del Club Banco Mendoza para participar de una jornada deportiva de hockey en San Rafael.
Estaba previsto que regresara por la noche junto con la delegación. Sin embargo, sus padres decidieron ir a buscarla personalmente para pasar el día con ella.
La intención era también aprovechar el encuentro para ultimar los detalles de la fiesta de 15 años que estaba prevista para el fin de semana siguiente.
El viaje de regreso terminó abruptamente cerca de las 16.35, cuando el árbol cayó sobre la camioneta.