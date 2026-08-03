Iban a festejar los 15 años de su hija, un árbol cayó sobre la camioneta y ambos murieron

Una familia de Mendoza se preparaba para celebrar un cumpleaños muy especial. La hija de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi cumplía 15 años y sus padres habían decidido ir a buscarla personalmente después de una jornada deportiva de hockey en San Rafael. Querían pasar el día con ella y ultimar los detalles de la fiesta que tenían prevista para el fin de semana siguiente.