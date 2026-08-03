De la ilusión de enero a quedar fuera del Reducido: las claves que explican el presente de San Martín

El interinato de De Camilo

El empate contra Quilmes terminó precipitando el final del ciclo de Yllana. La dirigencia entendió que el equipo había perdido el rumbo y decidió producir el primer gran cambio deportivo del año. De manera interina, Hernán De Camilo asumió la conducción del plantel con una misión clara: estabilizar el vestuario mientras se definía al nuevo entrenador. Su paso fue breve, pero terminó de acrecentar el mal momento con una derrota por 2 a 0 contra Colegiales. Mientras tanto, también comenzaban a aparecer cambios fuera de la cancha, con la salida de Facundo Pérez Castro de la dirección deportiva, otra señal de que el proyecto inicial empezaba a desarmarse pocos meses después de haber comenzado.