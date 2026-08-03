DeportesFútbol

River igualó la peor racha de derrotas de su historia y quedó a un paso de un récord negativo

El equipo de Eduardo Coudet acumula cinco caídas consecutivas en torneos de la AFA, una marca que no se registraba desde 1911. Si pierde ante Tigre, establecerá la peor racha de los 125 años del club.

NUEVA DECEPCIÓN. River perdió frente a Rosario Central y profundizó su crisis.
NUEVA DECEPCIÓN. River perdió frente a Rosario Central y profundizó su crisis.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate igualó su peor racha tras caer ante Rosario Central en la AFA por el torneo local, acumulando cinco derrotas seguidas por su mal momento deportivo.
  • La serie inició en el Apertura y Copa Argentina, extendiéndose al Clausura sin convertir goles. El club no sufría cinco caídas consecutivas desde la era amateur en 1911.
  • De perder el próximo sábado ante Tigre, el equipo de Coudet alcanzará las seis derrotas al hilo, estableciendo el peor registro negativo en los 125 años de historia del club.
Resumen generado con IA

La derrota frente a Rosario Central no solo profundizó el delicado presente futbolístico de River. También dejó al equipo de Eduardo Coudet al borde de un registro histórico que ningún hincha quiere recordar. Con cinco derrotas consecutivas en competencias organizadas por la AFA, el "Millonario" igualó la peor racha de caídas de toda su historia y quedó a un partido de firmar un récord negativo sin precedentes.

El próximo compromiso frente a Tigre ya no será únicamente una oportunidad para recuperar terreno en el Clausura. También representará la posibilidad de evitar una marca que acompañaría al club en sus 125 años de historia.

Un presente que ya quedó en los libros de River

La serie comenzó con la derrota por 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y continuó con la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, que se impuso por 3-1 en los dieciseisavos de final. Lejos de encontrar una reacción tras el receso por el Mundial, River prolongó la crisis en el inicio del Torneo Clausura. Cayó 1-0 ante Barracas Central, repitió el resultado frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y volvió a perder por la mínima contra Rosario Central, completando una preocupante seguidilla de cinco derrotas consecutivas.

En la era profesional, el club nunca había atravesado una racha tan extensa. Para encontrar un antecedente similar hay que retroceder hasta 1911, cuando River todavía competía en el amateurismo y perdió de manera consecutiva frente a Gimnasia de Buenos Aires, San Isidro, Racing por la Copa de Honor, Alumni y Quilmes.

Ahora, si el conjunto de Coudet vuelve a caer el próximo sábado frente a Tigre, quedará solo en el primer lugar de ese ranking con seis derrotas consecutivas, la peor racha de toda la historia de la institución.

El inicio del Clausura también refleja la dimensión del momento que atraviesa el "Millonario". El equipo perdió sus tres primeros partidos y todavía no pudo convertir goles, un comienzo que solo encuentra antecedentes similares en 1906, cuando River arrancó con siete derrotas consecutivas, y en el Clausura 1994, donde comenzó con tres caídas y un empate.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub de Gimnasia y Esgrima La PlataClub Atlético Rosario CentralEduardo "Chacho" CoudetEduardo CoudetClub Atlético Barracas Central
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente
1

Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
2

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
3

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
4

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
5

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
¿A qué hora empezará a llover en Tucumán y cuándo llegará el descenso de la temperatura?

¿A qué hora empezará a llover en Tucumán y cuándo llegará el descenso de la temperatura?

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Huracán-Atlético Tucumán y Vélez-Independiente por el Clausura?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Huracán-Atlético Tucumán y Vélez-Independiente por el Clausura?

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente

Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Comentarios