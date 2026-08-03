River igualó la peor racha de derrotas de su historia y quedó a un paso de un récord negativo

Resumen para apurados
- River Plate igualó su peor racha tras caer ante Rosario Central en la AFA por el torneo local, acumulando cinco derrotas seguidas por su mal momento deportivo.
- La serie inició en el Apertura y Copa Argentina, extendiéndose al Clausura sin convertir goles. El club no sufría cinco caídas consecutivas desde la era amateur en 1911.
- De perder el próximo sábado ante Tigre, el equipo de Coudet alcanzará las seis derrotas al hilo, estableciendo el peor registro negativo en los 125 años de historia del club.
La derrota frente a Rosario Central no solo profundizó el delicado presente futbolístico de River. También dejó al equipo de Eduardo Coudet al borde de un registro histórico que ningún hincha quiere recordar. Con cinco derrotas consecutivas en competencias organizadas por la AFA, el "Millonario" igualó la peor racha de caídas de toda su historia y quedó a un partido de firmar un récord negativo sin precedentes.
El próximo compromiso frente a Tigre ya no será únicamente una oportunidad para recuperar terreno en el Clausura. También representará la posibilidad de evitar una marca que acompañaría al club en sus 125 años de historia.
Un presente que ya quedó en los libros de River
La serie comenzó con la derrota por 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y continuó con la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, que se impuso por 3-1 en los dieciseisavos de final. Lejos de encontrar una reacción tras el receso por el Mundial, River prolongó la crisis en el inicio del Torneo Clausura. Cayó 1-0 ante Barracas Central, repitió el resultado frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y volvió a perder por la mínima contra Rosario Central, completando una preocupante seguidilla de cinco derrotas consecutivas.
En la era profesional, el club nunca había atravesado una racha tan extensa. Para encontrar un antecedente similar hay que retroceder hasta 1911, cuando River todavía competía en el amateurismo y perdió de manera consecutiva frente a Gimnasia de Buenos Aires, San Isidro, Racing por la Copa de Honor, Alumni y Quilmes.
Ahora, si el conjunto de Coudet vuelve a caer el próximo sábado frente a Tigre, quedará solo en el primer lugar de ese ranking con seis derrotas consecutivas, la peor racha de toda la historia de la institución.
El inicio del Clausura también refleja la dimensión del momento que atraviesa el "Millonario". El equipo perdió sus tres primeros partidos y todavía no pudo convertir goles, un comienzo que solo encuentra antecedentes similares en 1906, cuando River arrancó con siete derrotas consecutivas, y en el Clausura 1994, donde comenzó con tres caídas y un empate.