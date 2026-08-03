River igualó la peor racha de derrotas de su historia y quedó a un paso de un récord negativo

Un presente que ya quedó en los libros de River

La serie comenzó con la derrota por 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y continuó con la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, que se impuso por 3-1 en los dieciseisavos de final. Lejos de encontrar una reacción tras el receso por el Mundial, River prolongó la crisis en el inicio del Torneo Clausura. Cayó 1-0 ante Barracas Central, repitió el resultado frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y volvió a perder por la mínima contra Rosario Central, completando una preocupante seguidilla de cinco derrotas consecutivas.