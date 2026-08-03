Presentación en Jujuy de “El cuerpo de la lengua”: la maquinaria maravillosa del lenguaje

La estructura del lenguaje, la lengua, se engancha a un cuerpo y así lo conmociona, le permite devenir como tal, no sin la complejidad de que además hace falta la apropiación de esa lengua. “Nos vamos haciendo mientras la palabra se constituye en nosotros”. Ese enmarcado de tu pregunta, “urgente pero detenidamente pensadas”, me permite puntualizar un estilo de lectura del psicoanálisis de orientación lacaniana y sobre todo de la Fundación Cultura Analítica. Se trata de una lectura de los acontecimientos de la época, de las respuestas ante los arrasamientos múltiples de la ciencia y de la tecnología. Es en el cuerpo, en la lengua y sobre todo en las infancias donde esto hace eco principalmente. Carmen González Táboas (quien escribe un bonus track en este libro) parte afirmando que hoy el frenesí modifica de maneras impredecibles a las sociedades contemporáneas, se manifiesta con fuerza avasallante en las avanzadas de la IA. Bordeando la traducción, este libro da pistas de la maquinaria maravillosa que es el lenguaje y cómo cuenta en la constitución subjetiva y del cuerpo, no sin hacer una lectura política y cultural.