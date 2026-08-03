Presentación en Jujuy de “El cuerpo de la lengua”: la maquinaria maravillosa del lenguaje
En el marco de la 22° Feria del Libro de Jujuy, se presentará el nuevo libro de Fundación Cultura Analítica Ediciones el próximo sábado 8 de agosto. Entrevista a Carolina Capraro, directora de la colección “infancias”, acerca de este lanzamiento que renueva el diálogo entre literatura y psicoanálisis.
Resumen para apurados
- La Fundación Cultura Analítica presentará el libro 'El cuerpo de la lengua' el 8 de agosto en la Feria del Libro de Jujuy para debatir sobre psicoanálisis e infancias.
- Dirigida por Carolina Capraro, la obra reúne psicoanálisis, antropología y lenguas para analizar la constitución del cuerpo frente a la época actual y la tecnología.
- La editorial llevará la colección a la Universidad Católica de Salta y planea nuevas publicaciones para consolidar un espacio interdisciplinario en la cultura regional.
Por Mario Flores
Son dos palabras precisas y actuales las que componen el título de este nuevo libro de Fundación Cultura Analítica Ediciones: no se puede salir ileso cuando pronunciamos cuerpo y lengua en nuestro territorio de pensamiento actual. ¿Cuáles son las necesidades -urgentes pero detenidamente pensadas- que atraviesan este lanzamiento?
La estructura del lenguaje, la lengua, se engancha a un cuerpo y así lo conmociona, le permite devenir como tal, no sin la complejidad de que además hace falta la apropiación de esa lengua. “Nos vamos haciendo mientras la palabra se constituye en nosotros”. Ese enmarcado de tu pregunta, “urgente pero detenidamente pensadas”, me permite puntualizar un estilo de lectura del psicoanálisis de orientación lacaniana y sobre todo de la Fundación Cultura Analítica. Se trata de una lectura de los acontecimientos de la época, de las respuestas ante los arrasamientos múltiples de la ciencia y de la tecnología. Es en el cuerpo, en la lengua y sobre todo en las infancias donde esto hace eco principalmente. Carmen González Táboas (quien escribe un bonus track en este libro) parte afirmando que hoy el frenesí modifica de maneras impredecibles a las sociedades contemporáneas, se manifiesta con fuerza avasallante en las avanzadas de la IA. Bordeando la traducción, este libro da pistas de la maquinaria maravillosa que es el lenguaje y cómo cuenta en la constitución subjetiva y del cuerpo, no sin hacer una lectura política y cultural.
¿Por qué "El cuerpo de la lengua"?
Como te decía, en cuanto al rasgo de la Fundación Cultura Analítica, en donde se enmarca esta editorial, este libro tiene, como el resto de las publicaciones de la serie infancias, una conversación entre el psicoanálisis, la antropología y las lenguas extranjeras; abordando el cuerpo y la lengua por aproximación. Lo hacen Ruth Bojarski, lenguas extranjeras, Ana Victoria Casimiro de Córdoba, antropología y Alejandra Borla desde el psicoanálisis.
Con lo costoso que es publicar libros (no sólo lo caro conocido del proceso técnico gráfico sino, más aún, hacerlos circular y distribuir), otra de las particularidades de "El cuerpo de la lengua" es que pertenece a la serie Infancias, que ya reúne tres libros (con "Una aventura por la literatura infantil" y "Acontecimiento del cuerpo también en el autismo") con sus propias cualidades de diseño y tamaño: ¿cómo se configura un catálogo en serie? ¿Qué hace a un texto digno o logrado para conformar un libro de la colección?
De alguna manera el catálogo de la serie Infancias se fue armando antes de que lo supiéramos desde la editorial. Desde los inicios de la Fundación se fue armado una lógica, promovida por Alejandra Borla, que posibilita traducir eso que empuja: el deseo de los que formamos parte de esta institución, orientar para traducirlos en eventos o actividades que posibiliten una trama entre la política, la clínica y la ética del psicoanálisis.
Creo que tiene muchos elementos coleccionables, la estética es uno de ellos, el arte de cada tapa tiene ilustraciones realizadas por Marjorie Play y también están armados en una continuidad que amplía y a la vez puntúa aspectos necesarios a tener en cuenta cuando abordamos las infancias desde cualquier profesión, y también un rasgo local. Van a encontrar además en este libro, por ejemplo, una antropóloga hablando de la lengua, musicoterapeuta, a la que se suman además de psicoanalistas, referentes de las traducción, del arte y la literatura, sumando a esto un sesgo clínico que es otro de los rasgos a que damos lugar en la FCA. Ya esa polifonía lo hace logrado, dando indicios de un no retroceder ante el deseo, sabiendo además, con Lacan y valiéndome del motivo de esta entrevista: que el deseo se inscribe a partir de una contingencia corporal, y que además las publicaciones y esta primera editorial psicoanalítica, apuestan a una política en la cultura.
En entrevistas anteriores, debatimos (y aclaramos) mucho que éstos no son libros herméticos excluyentes únicamente para otros profesionales de la salud mental, o solamente para gente que trabaja con infancias, pero sigue siendo necesario refrescar esos términos. ¿Cómo es generar una apertura bibliográfica en el ecosistema de temas y actividades que la Fundación plantea?
La apertura hacia lo diferente es una disposición de cada uno: intentamos provocarla con la convocatoria a amigos y simpatizantes de nuestro trabajo en la Fundación, y ponemos al alcance de quien lo requiera, a través de nuestra Biblioteca, la bibliografía de la que podemos disponer y que se menciona en los escritos y conversaciones que se dan en las diferentes actividades que realizamos desde la Fundación. Al haber diversidad de voces en cada encuentro y cada publicación, también hay diversidad de lecturas.
Uno de los aspectos primordiales de la construcción editorial es tener en cuenta los tiempos que lleva difundir, la etapa de preventa, esta misma conversación previa al lanzamiento, que será en la Feria del Libro de Jujuy: ¿quiénes participan en este nuevo texto y cómo se piensa un acercamiento al público?
Participan de esta publicación: Ruth Bojarski, Ana Victoria Casimiro de Córdoba y Alejandra Borla. Conversan tomando como guía a Barbara Cassin, sobre cómo se subjetivan las palabras, y cómo esto repercute en el armado del cuerpo. Además cuenta con un bonus track exquisito de Carmen González Taboas y el prólogo, erudito, de Sebastián Ibáñez. Es por el interés de personas inquietas que hacen posible poner al alcance de mucha gente lo que hacemos. Y también a través de las presentaciones que hagamos, esperamos un acercamiento al público con una conversación que enriquezca nuestra producción y la manera de acercarnos a las infancias. Ya estamos invitados como editorial y con esta publicación a la 22° Feria del libro en Jujuy que se realiza del 7 al 15 de agosto en el Cabildo Histórico. Nuestra presentación se realizará el día sábado 8 de agosto a las 12:00 en la sala Patio del Tiempo. También nos invitaron, con las publicaciones de esta serie, a la Semana Universitaria de las Infancias, que tendrá lugar en la Universidad Católica de Salta la última semana de agosto.
Desde el primer título de esta serie, te tocó dirigir esta colección, que es una labor de edición literaria pero también de áreas específicas; ¿cómo se piensa una colección de estas características y hacia dónde crees que se dirigen los próximos pasos de la editorial?
Así es, dirijo esta serie, pero también la serie me dirige, esto a sabiendas del inconsciente estructurado como lenguaje. Los próximos pasos de la editorial van orientados por la transferencia y, además, con otra publicación en camino.