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Cambios en el calendario de Anses por el feriado del 17 de agosto: cuándo cobran los jubilados y pensionados

Conocé las nuevas fechas de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Jubilados.
Jubilados. Diario Uno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses modificó el calendario de pagos de agosto para jubilados y pensionados en Argentina debido al feriado nacional del 17 de agosto por el Día de San Martín.
  • Por la suspensión de la actividad bancaria, los cobros se reanudarán el 18 de agosto según la terminación del DNI. El dinero queda depositado en las cuentas asociadas.
  • En agosto los haberes tendrán una suba estimada del 1,89% por inflación más un bono de $70.000, elevando la jubilación mínima total a $489.775,92.
Resumen generado con IA

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá modificaciones durante agosto debido al feriado nacional del 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Como consecuencia de la suspensión de la actividad bancaria, los pagos se interrumpirán ese día y se reanudarán el martes 18 de agosto.

El cronograma mantiene el esquema habitual de acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque con el ajuste generado por el feriado.

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran la mínima

Los beneficiarios cuyos haberes no superan la jubilación mínima cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

El lunes 17 de agosto no habrá pagos debido al feriado nacional.

Fechas de cobro para jubilados que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo cobrarán de acuerdo con este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán sus haberes durante la primera quincena del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Desde ANSES recuerdan que el dinero queda depositado en la cuenta bancaria del beneficiario una vez acreditado, por lo que no es necesario asistir a una sucursal el mismo día del pago.

Aumento de jubilaciones en agosto

Además del calendario de pagos, agosto llegará con una nueva actualización de haberes en el marco de la fórmula de movilidad previsional vinculada a la inflación medida por el INDEC.

Según estimaciones privadas, el incremento sería del 1,89%, por lo que los haberes quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92

Jubilación máxima: $2.824.694,49

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74

PNC por invalidez o vejez: $293.843,15

Estos valores deberán ser oficializados por la ANSES.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante agosto.

Con ese refuerzo, los ingresos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima con bono: $489.775,92

PUAM con bono: $405.820,74

PNC con bono: $363.843,15

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