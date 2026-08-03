Cambios en el calendario de Anses por el feriado del 17 de agosto: cuándo cobran los jubilados y pensionados

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá modificaciones durante agosto debido al feriado nacional del 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Como consecuencia de la suspensión de la actividad bancaria, los pagos se interrumpirán ese día y se reanudarán el martes 18 de agosto.