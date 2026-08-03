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Charo López y Noelia Custodio llegan a Tucumán: fecha, entradas y cómo será “Qué olor en vivo”

Las comediantes se presentarán el viernes 14 de agosto en el Teatro Rosita Ávila. Las entradas generales cuestan $37.000 y ya están disponibles por internet.

ENTRADAS. Cuestan $37.000, más el cargo de gestión.
ENTRADAS. Cuestan $37.000, más el cargo de gestión. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las comediantes Charo López y Noelia Custodio presentarán su espectáculo "Qué olor en vivo" el viernes 14 de agosto en el Teatro Rosita Ávila de Tucumán.
  • El show adapta el formato de su popular programa del canal Gelatina, sumando interacción directa, improvisación y humor espontáneo con entradas generales a $37.000.
  • La llegada de la obra a las provincias consolida la tendencia de trasladar contenidos de streaming al teatro, fortaleciendo la relación entre creadoras y su público local.
Resumen generado con IA

Después de conquistar las redes y formar una comunidad alrededor de su programa, María Carolina "Charo" López y Noelia Custodio llevarán “Qué olor” al escenario tucumano. Las comediantes se presentarán el viernes 14 de agosto, a las 21, en el Teatro Municipal Rosita Ávila.

La propuesta traslada al teatro el tono descontracturado, filoso y espontáneo del ciclo que ambas conducen en Gelatina. El espectáculo combina humor, complicidad y un intercambio permanente con el público, que también se convierte en parte de lo que sucede sobre el escenario.

Cuándo y dónde será el espectáculo

La única función anunciada será el viernes 14 de agosto, a las 21, en el Teatro Municipal Rosita Ávila.

La sala se encuentra en Las Piedras 1500, dentro del complejo Central Tucumano, en San Miguel de Tucumán. 

Cuánto cuestan las entradas

El valor de la entrada general es de $37.000. Ese precio no incluye el costo de gestión que se suma al realizar la compra por internet y que aparece detallado antes de finalizar la operación.

Los tickets se venden mediante la boletería digital oficial del Teatro Rosita Ávila. Para comprarlos hay que ingresar a la ficha del espectáculo, seleccionar la función y completar el proceso de registro o inicio de sesión en la plataforma.

La información publicada no distingue sectores ni categorías: todas las ubicaciones figuran bajo la modalidad de entrada general.

De qué trata “Qué olor en vivo”

El show nació a partir del programa homónimo conducido por "Charo" López y Noelia Custodio. Sus conversaciones, observaciones y cruces humorísticos comenzaron a circular en redes sociales mediante recortes que alcanzaron gran difusión.

A partir de ese crecimiento, la propuesta dio el salto de la pantalla al teatro. La versión en vivo conserva la dinámica del ciclo, pero suma el contacto directo con quienes asisten y la posibilidad de que cada función tome un rumbo diferente.

La descripción difundida para otras presentaciones anticipa alrededor de 70 minutos de humor, con momentos de improvisación y participación del público. La producción está vinculada con Gelatina, Pantera Produce, Ezequiel Paredes y Sofi Perizzolo.

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