Alivio en el microcentro: habilitarán hoy el tránsito en la esquina de 24 de Septiembre y Buenos Aires

Resumen para apurados
- La empresa SAT habilitará esta tarde el tránsito en 24 de Septiembre y Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, tras reparar un conducto y finalizar el bacheo.
- Durante la siesta se limpiarán los escombros para retirar las vallas. Mientras tanto, agentes de tránsito desviaron vehículos para evitar embotellamientos en la zona.
- La apertura descomprimirá el flujo vehicular desde el sur hacia el centro tucumano, trayendo alivio a conductores, comerciantes y al transporte público.
Después de varios días de complicaciones para los conductores que circulan por el corazón de San Miguel de Tucumán, el panorama comenzará a despejarse parcialmente. La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que, durante la tarde de hoy, quedará rehabilitado el tránsito vehicular en la intersección de 24 de Septiembre y Buenos Aires.
Reapertura tras las tareas de limpieza
Según el comunicado de la empresa prestataria, los operarios aprovecharán el horario de la siesta para llevar a cabo las tareas de limpieza profunda en la zona. Una vez removidos los escombros y restos de obra, se retirarán las vallas para permitir el paso de los autos y colectivos.
La apertura de esta esquina es clave para descomprimir el flujo de vehículos que ingresan desde la zona sur hacia el centro. Desde la SAT pidieron disculpas a los vecinos y comerciantes por las molestias ocasionadas durante el tiempo que demandó la reparación del conducto.
Operativo de control y acceso restringido
Durante la mañana de hoy, el movimiento en el sector se presentó relativamente ordenado gracias a un fuerte operativo de control. Agentes de tránsito municipal y efectivos policiales permanecen apostados en las esquinas afectadas para desviar el flujo vehicular y evitar embotellamientos en las calles laterales.